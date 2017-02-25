Двухлетний мальчик запер отца на балконе ради игры на iPad

В Москве двухлетний мальчик запер отца на балконе, чтобы получить доступ к iPad и поиграть. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 25 февраля, когда 37-летний мужчина остался с сыном наедине в квартире, расположенной на четвертом этаже. Отец с помощью планшета общался в соцсетях и смотрел новости. Затем ему захотелось покурить, и он отправился на балкон. Тогда ребенок подошел и закрыл дверь. После этого малыш побежал за iPad, сел на диван и стал увлеченно играть.

Докурив сигарету, мужчина осознал, что попасть внутрь не может — все попытки открыть дверь оказались неудачными.

Он стал настойчиво стучать, но сын делал вид, что ничего не слышит.

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Тогда начавший замерзать житель столицы нашел в кармане телефон и позвонил спасателям.

На сайте главного управления МЧС по Москве отмечается, что в 11:52 поступила информация о происшествии на 1-й Боевской улице. «По прибытию на место СпасРезерв сообщил, что в одной из квартир ребенок закрыл на балконе мужчину. Благодаря слаженным действиям, удалось в короткие сроки проникнуть на балкон и открыть дверь», — отметили в главке.

Когда отца освободили, сын продолжал играть в iPad, не обращая ни на кого внимания, указывает «Комсомолка». Был ли ребенок как-нибудь наказан, не уточняется.