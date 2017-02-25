Двухлетний мальчик запер отца на балконе ради игры на iPad

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

В Москве двухлетний мальчик запер отца на балконе, чтобы получить доступ к iPad и поиграть. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 25 февраля, когда 37-летний мужчина остался с сыном наедине в квартире, расположенной на четвертом этаже. Отец с помощью планшета общался в соцсетях и смотрел новости. Затем ему захотелось покурить, и он отправился на балкон. Тогда ребенок подошел и закрыл дверь. После этого малыш побежал за iPad, сел на диван и стал увлеченно играть.

Докурив сигарету, мужчина осознал, что попасть внутрь не может — все попытки открыть дверь оказались неудачными.

Он стал настойчиво стучать, но сын делал вид, что ничего не слышит.

Реклама

Тогда начавший замерзать житель столицы нашел в кармане телефон и позвонил спасателям.

На сайте главного управления МЧС по Москве отмечается, что в 11:52 поступила информация о происшествии на 1-й Боевской улице. «По прибытию на место СпасРезерв сообщил, что в одной из квартир ребенок закрыл на балконе мужчину. Благодаря слаженным действиям, удалось в короткие сроки проникнуть на балкон и открыть дверь», — отметили в главке.

Когда отца освободили, сын продолжал играть в iPad, не обращая ни на кого внимания, указывает «Комсомолка». Был ли ребенок как-нибудь наказан, не уточняется.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ulbroka, 140000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Сервис Google Earth снял на видео снежного человека Hi-Tech

Сервис Google Earth снял на видео снежного человека

В Сеть попало видео выступления беременной Полины Гагариной Showbiz

В Сеть попало видео выступления беременной Полины Гагариной

Анна Семенович задумалась об усыновлении ребенка Wo&Men

Анна Семенович задумалась об усыновлении ребенка

Ксения Собчак: Я рожала сама и прокляла все на свете Wo&Men

Ксения Собчак: Я рожала сама и прокляла все на свете

В США назвали самые надежные автомобили Hi-Tech

В США назвали самые надежные автомобили

Происшествия и ЧП

Москва

TVNET спрашивает

Какой должна быть в Латвии минимальная зарплата? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 