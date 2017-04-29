Трамп подготовил крупнейшее повышение военного бюджета со времен Рейгана

Президент США Дональд Трамп планирует крупнейшее повышение военного бюджета со времен 40-го главы государства Рональда Рейгана, заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает в субботу, 29 апреля, РИА Новости.

Пенс назвал увеличение инвестиций в военную отрасль США давно назревшим. В своей речи он подчеркнул, что с принятием нового бюджета будут восстановлены военная мощь США и «арсенал демократии». Вице-президент выразил уверенность, что «в период растущей угрозы по всему миру» американский конгресс поддержит Трампа.

«Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом», — заявил Пенс.

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Свою речь вице-президент произнес на верфи в городе Ньюпорт-Нью в канун 100 дней новой администрации.

По данным Стокгольмского международного института изучения проблем мира, в 2016 году увеличение военных расходов США уже стало крупнейшим за последние пять лет и составило 611 миллиардов долларов или 1,7 процента. Результаты исследования, опубликованные на сайте института также констатируют, что планетарные военные расходы растут второй год подряд.