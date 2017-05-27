В Берлине автомобиль съехал в метро, задавив шесть человек

 

Фото: Twitter

В Берлине водитель авто съехал по лестнице на платформу станции метро, в результате не менее шести человек получили травмы, передает Berliner Morgenpost.

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 26 мая, водитель не справился с управлением и въехал на платформу станции Bernauer Straße в центральной части города.

В результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе люди, находившиеся в автомобиле. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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Twitter

Полиция сообщила, что, по показаниям очевидцев, инцидент не является умышленным

- водитель попытался избежать столкновения с велосипедистом, но не справился с управлением.

Напомним, в Берлине в ходе рождественской ярмарки 19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу зрителей. Девять человек погибли, более 50 получили ранения.

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