СМИ: Британия может вернуть ЕС ядерные отходы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Великобритания проинформировала ЕС о своем праве вернуть радиоактивные отходы в страны происхождения после Brexit, передает Financial Times.

Еще по этой теме

В документе, в котором представлена позиция Лондона по переговорам, подчеркивается, что страна имеет право «вернуть радиоактивные отходы … в страны их происхождения».

Как заявил изданию неназванный британский чиновник, эта фраза представляет собой зашифрованное предупреждение Брюсселю о том, что в интересах ЕС достичь консенсуса по этому вопросу.

Реклама

Отметим, вопрос о ядерных отходах обсуждался 18 июля в ходе переговоров Британии и ЕС по Brexit. По данным издания, британцы надеются, что акцент на проблеме хранения в Британии радиоактивных материалов убедит Брюссель выработать совместный подход к решению ядерного вопроса.

«Это может быть всего лишь напоминанием о том, что если соглашение не будет достигнуто, судно с плутонием может в итоге очутиться в порту Антверпена»,

– заявил один из экспертов в ядерной области, консультирующий британское правительство.

Крупнейший в Великобритании атомный комплекс Селлафилд в графстве Камбрия на побережье Ирландского моря был сооружен около 68 лет назад. В разные годы там производилось ядерное топливо, а также изготавливался оружейный плутоний. В комплексе хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввезенное из других стран ЕС, таких как Германия, Италия и Швеция.

Напомним, в понедельник, 17 июля, начался очередной раунд переговоров британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье.

Ранее сообщалось, что Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Теперь Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года − спустя ровно два года после запуска Brexit.

Еще по этой теме
Хакеры атаковали сеть британского парламента

Хакеры атаковали сеть британского парламента

Даже после Brexit латвийцы не хотят покидать Великобританию

Даже после Brexit латвийцы не хотят покидать Великобританию

В Великобритании впервые заключен однополый брак между мусульманами

В Великобритании впервые заключен однополый брак между мусульманами


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Bērzaunes pag., 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Дом
Дом, Stopiņu pag., 285000 EUR

reklama.vesti.lv

Психологи: мужчины и женщины разглядывают людей по-разному Hi-Tech

Психологи: мужчины и женщины разглядывают людей по-разному

Ученые: Длинный рабочий день ведет к аритмии Hi-Tech

Ученые: Длинный рабочий день ведет к аритмии

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова Showbiz

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы Hi-Tech

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы

Вы ее видели? Израильтянка - двойник Мелании Трамп покоряет мир Wo&Men

Вы ее видели? Израильтянка - двойник Мелании Трамп покоряет мир

Великобритания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 