СМИ: Британия может вернуть ЕС ядерные отходы

Великобритания проинформировала ЕС о своем праве вернуть радиоактивные отходы в страны происхождения после Brexit, передает Financial Times.

Еще по этой теме В Великобритании представили новые пластиковые десять фунтов вчера

В документе, в котором представлена позиция Лондона по переговорам, подчеркивается, что страна имеет право «вернуть радиоактивные отходы … в страны их происхождения».

Как заявил изданию неназванный британский чиновник, эта фраза представляет собой зашифрованное предупреждение Брюсселю о том, что в интересах ЕС достичь консенсуса по этому вопросу.

Реклама

Отметим, вопрос о ядерных отходах обсуждался 18 июля в ходе переговоров Британии и ЕС по Brexit. По данным издания, британцы надеются, что акцент на проблеме хранения в Британии радиоактивных материалов убедит Брюссель выработать совместный подход к решению ядерного вопроса.

«Это может быть всего лишь напоминанием о том, что если соглашение не будет достигнуто, судно с плутонием может в итоге очутиться в порту Антверпена»,

– заявил один из экспертов в ядерной области, консультирующий британское правительство.

Крупнейший в Великобритании атомный комплекс Селлафилд в графстве Камбрия на побережье Ирландского моря был сооружен около 68 лет назад. В разные годы там производилось ядерное топливо, а также изготавливался оружейный плутоний. В комплексе хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввезенное из других стран ЕС, таких как Германия, Италия и Швеция.

Напомним, в понедельник, 17 июля, начался очередной раунд переговоров британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье.

Ранее сообщалось, что Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Теперь Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года − спустя ровно два года после запуска Brexit.

Еще по этой теме