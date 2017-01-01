США обещают уничтожить КНДР в случае необходимости

Вашингтон исчерпал дипломатические возможности урегулирования северокорейской проблемы. Об этом заявила постоянный представитель США при Совете безопасности ООН Никки Хейли в интервью CNN.

«Мы пытаемся быть ответственными и использовать любую дипломатическую возможность, которая только может возникнуть. На данный момент мы по большому счету исчерпали все доступные средства в Совбезе ООН. Теперь я была бы только рада передать вопрос в руки генерала Мэттиса (главы Пентагона – ред.), поскольку у него есть множество вариантов военного ответа», – сказала Хейли.

Она добавила, что если КНДР не откажется «от своей безрассудной политики», то США придется так или иначе защищать себя или своих союзников и «КНДР будет уничтожена».

При этом Хейли отметила, что «никто не хочет войны».

По ее оценке, благодаря последнему пакету санкций ООН удалось перекрыть в общей сложности 90% внешней торговли Пхеньяна. Такой результат был достигнут и за счет снижения объемов поставок нефтепродуктов и сокращения инвестиций.