DM: истребители Британии не успели перехватить самолеты России у берегов Шотландии

Два истребителя британских ВВС были подняты в воздух по тревоге из-за двух российских военных самолетов над побережьем Шотландии, пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел утром 20 сентября и стал «очередным эпизодом противостояния с силами Путина над Северным морем».

Издание пишет, что два реактивных самолета «Тайфун» вылетели с базы Лоссимут, чтобы встретить российские самолеты, которые впоследствии изменили траекторию движения, поэтому прямого перехвата не произошло.

RAF jets are scrambled to intercept Russian bombers off the coast of Scotland in latest stand-off with Putin's forces over the N

По словам представителя ВВС Великобритании, британские истребители были подняты в небо по тревоге, когда обнаружилось, что «к зоне британских интересов» приближаются два российских военных самолета.

Самолеты России, пояснил он, развернулись и улетели, в результате их «перехват не был осуществлен».

Отмечается, что это не первый случай, когда британские ВВС сопровождают российские бомбардировщики в воздушном пространстве Великобритании. Так, в мае этого года два британских «Тайфуна» также были подняты в воздух по тревоге.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы вручил ноту послу России из-за нарушения воздушного пространства.