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Не смог даже со второго раза: Медведев не справился с рукопожатием на саммите АСЕАН

Русский TVNET
Фото: AP/Scanpix

В неловкую ситуацию на саммите АСЕАН попал премьер-министр России Дмитрий Медведев - во время совместного рукопожатия он не разобрался, что конкретно нужно делать, что стало поводом для многочисленных шуток в рунете, пишет Medialeaks.

12 ноября Дмитрий Медведев приехал на саммит АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Там во время совместного рукопожатия для фотографии премьер немного замешкался, и вместо того, чтобы взяться за руки с другими лидерами стран перекрёстно — просто раскинул руки и пожал ладони соседям.

На фотографии Медведев держится за руки с премьер-министром Тайланда Праютом Чан-Оча, премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук, президентом США Дональдом Трампом и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Впрочем, Медведев был не единственным, кто запутался в том, что и как нужно делать - президент США Дональд Трамп тоже не сразу сообразил, как правильно взяться за руки.

Однако Медведев все же остался главным рукопожатным героем. Дело в том, что подобным образом премьер ведёт себя не впервые. На форуме 2010 года он поступил точно так же.

Стойкость Медведева стала не только предметом шуток, но и поводом для некой гордости, отмечает Medialeaks.

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Дональд Трамп США Дмитрий Медведев
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