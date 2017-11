Не смог даже со второго раза: Медведев не справился с рукопожатием на саммите АСЕАН

12 ноября Дмитрий Медведев приехал на саммит АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Там во время совместного рукопожатия для фотографии премьер немного замешкался, и вместо того, чтобы взяться за руки с другими лидерами стран перекрёстно — просто раскинул руки и пожал ладони соседям.

На фотографии Медведев держится за руки с премьер-министром Тайланда Праютом Чан-Оча, премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук, президентом США Дональдом Трампом и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Впрочем, Медведев был не единственным, кто запутался в том, что и как нужно делать - президент США Дональд Трамп тоже не сразу сообразил, как правильно взяться за руки.

President Trump participates in a family photo with other world leaders at the #ASEAN Summit Opening Ceremony. #POTUSinAsia pic.twitter.com/nb8EISR9Pj— Department of State (@StateDept) 13 ноября 2017 г.