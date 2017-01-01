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Калифорнийский природный пожар достиг океана. Эвакуируют до 200 тысяч человек

NEWSru.com
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Фото: REUTERS/Scanpix

В американском штате Калифорния стремительно распространяющийся природный пожар в округе Вентура к северу от Лос-Анджелеса достиг Тихого океана. Столь же быстро растет масштаб эвакуаций: по оценке пожарных, стихия угрожает 12 тысячам строений, а покинуть свои дома должны до 200 тысяч человек.

Как сообщает Los Angeles Times, из-за огня была перекрыта одна из главных трасс в этом районе 405 Freeway. Среди получивших уведомления об обязательной эвакуации - обладатели особняков стоимостью миллионы долларов в районе Бель-Эйр. Также стихия привела к прекращению движения по трассе Highway 101, соединяющей Калифорнию с Орегоном и Вашингтоном

Пожарные признают, что из-за сильных ветров, достигающих скорости в 40 км/ч, стихию не удается обуздать. «Мы в самом центре активной и агрессивной работы по обузданию огня на земле. Если ветер усилится, будет трудновато», - заявил представитель пожарных округа Вентура Роберт Уэлсби. Прогноз неутешителен: к вечеру среды скорость порывов ветра может превышать 110 км/ч.

В тушении участвуют более 1000 пожарных. Усилия сосредоточены на спасении от огня городов Вентура и Санта-Паула. Карта с указанием очагов стихии и зон обязательной эвакуации опубликована на сайте LAT.

По данным электроснабжающей компании Southern California Edison, без электричества остались более 260 тысяч домов в округе Вентура и Санта-Барбара.

США
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