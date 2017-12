Калифорнийский природный пожар достиг океана. Эвакуируют до 200 тысяч человек

Как сообщает Los Angeles Times, из-за огня была перекрыта одна из главных трасс в этом районе 405 Freeway. Среди получивших уведомления об обязательной эвакуации - обладатели особняков стоимостью миллионы долларов в районе Бель-Эйр. Также стихия привела к прекращению движения по трассе Highway 101, соединяющей Калифорнию с Орегоном и Вашингтоном

Not the typical morning commute... pic.twitter.com/kJIOQeqsIK — A. Mutzabaugh CMT (@WLV_investor) 6 декабря 2017 г.

Пожарные признают, что из-за сильных ветров, достигающих скорости в 40 км/ч, стихию не удается обуздать. «Мы в самом центре активной и агрессивной работы по обузданию огня на земле. Если ветер усилится, будет трудновато», - заявил представитель пожарных округа Вентура Роберт Уэлсби. Прогноз неутешителен: к вечеру среды скорость порывов ветра может превышать 110 км/ч.

Avoid the 405 freeway near the Getty center. Northbound and southbound. #GettyFire. pic.twitter.com/LTxnIoPh3W— Eric Smith-Gunn (@evsmitty) 6 декабря 2017 г.