Ходорковский о деле Скрипаля: «Я не боюсь, что такое случится со мной»

"Я не стал бы преувеличивать значение этого события. Никто в России не знает, кто такой Скрипаль. Значение отравления действительно понятно лишь сотрудникам спецслужб. В советский период шпионы очень редко переходили к неприятелю. С тех пор число перебежчиков сильно увеличилось. И тогда они начали их убивать. Это очень ясный месседж, который говорит: "Вы никогда не ускользнете от спецслужб", - сказал Ходорковский.

«Пока расследование не закончено, невозможно быть уверенным в том, что отравление исходит от России. Но при Сталине Россия разработала множество ядов. В Москве была специальная лаборатория, которая этим занималась, - пояснил собеседник издания. - При этом выбор нервно-паралитического газа «Новичок» против Сергея Скрипаля является ясным сигналом, как и применение радиоактивного полония против Александра Литвиненко в 2006 году».

«Если ударяться в крайности, то, с одной стороны, можно предположить, что Путин напрямую отдал приказ устранить Скрипаля. Это представляется мне маловероятным. С другой стороны, какой-то российский орган мог действовать совершенно самостоятельно. Это тоже кажется мне маловероятным. Между этими двумя крайностями существует множество серых оттенков», - полагает олигарх.

«Я сам известный оппозиционер, Путин меня не любит, но я не боюсь, что такое случится со мной», - сказал Ходорковский.

«Я беспокоился гораздо сильнее, когда был убит Борис Немцов. Я узнал тогда, что был в списке, включавшем четырех человек. Мне об этом сообщили, так сказать, «полуофициально«. После этого разразился огромный скандал, и, чтобы замять дело, список был аннулирован. В том списке также была Ксения Собчак», - вспомнил оппозиционер.

«Проблема исходит от окружения Путина, от его «свиты«. Это преступная группировка. Речь идет как минимум о сотне человек, им помогают еще 1500-2000 человек. Конечно, правительство их покрывает, однако оно стоит отдельно от этой группировки», - утверждает Ходорковский.

"Для борьбы с ними надо использовать тот же метод, который применяется против преступных банд. Необходимо провести расследование и раскрыть, кто и чем в точности владеет, у кого есть банковские счета, на их имя или на имя их друзей, и т.д. Тот способ, которым действовало французское правительство против Сулеймана Керимова (арестованный в Ницце в ноябре 2017 года олигарх подозревался в приобретении нескольких роскошных вилл за наличные, ему был запрещен выезд за пределы французской территории. - Прим. Le Temps), вполне приемлем. Он является сенатором (с дипломатическим паспортом. - Прим. Le Temps), однако французские власти не обратили на это внимания, что вполне нормально: человек прогуливался с чемоданами, полными денег!" - заявил Ходорковский.

«Экономические санкции накажут 150 миллионов россиян, в то время как они должны быть направлены на сотню человек, - указывает собеседник издания.

- Более того, с политической точки зрения санкции могут оказаться позитивными для Путина, который, чтобы продержаться у власти, нуждается в конфронтации с Западом. Если бы я был американским президентом, я потребовал бы у ФБР провести расследование по кремлевским преступникам. Когда виновные будут установлены, существует много юридических инструментов. И огромное число законов против отмывания денег и коррупции».