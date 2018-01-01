Взрыв на химзаводе в Чехии: шесть человек погибли

В чешском городе Кралупи-над-Влтавой, недалеко от Праги, прогремел взрыв на химическом заводе группы компаний Unipetrol. По предварительным данным, в результате происшествия погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы, сообщает агентство Reuters.
Как пояснили журналистам в местных экстренных службах, около 10:00 по местному времени взрыв произошел в специальном резервуаре для хранения. Именно поэтому не было риска дополнительных взрывов, подчеркнули специалисты.
В правоохранительных органах уже поспешили заверить жителей Кралупи-над-Влтавой и его окрестностей в том, что их здоровью ничего не угрожает. При этом не исключается, что
количество жертв в результате взрыва на заводе может увеличиться.
«Работа комбината после взрыва сокращена до минимума. На предприятии работают сотрудники полиции, службы скорой помощи и пожарной охраны. Пока точные причины взрыва неизвестны, полиция ведет расследование», - заявил один из сотрудников завода (цитата по РИА «Новости»).
Предприятие принадлежит чешскому производителю нефте- и агрохимических материалов Unipetrol. В компании уже подтвердили факт взрыва в одном из резервуаров на заводе в Кралупи.
«Сейчас ситуация находится под контролем и никакой другой угрозы нет. Мы выясняем подробности этого чрезвычайного происшествия», - говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Unipetrol.
В Кралупи-над-Влтавой расположены нефтеперерабатывающий завод Unipetrol и завод по производству синтетического каучука Butadien Kralupy (совместное предприятие Unipetrol и Synthos). Город является одним из центров химической промышленности Чехии, где производят синтетический каучук.
Drážní #hasiči #szdc zasahují s technikou u výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou. #hzs #zeleznice #sždc pic.twitter.com/gytjwJwqb1— Jakub Ptačinský (@Ptacinsky) 22 марта 2018 г.
Spousta záchranářů daleko uvnitř, občas jsou slyšet vzdálené majáky. Jinak nic. Žádný dým, žádný hluk, spíš mrazivé ticho.
Chemička v Kralupech po asi nejhorší průmyslové nehodě od roku 1989. pic.twitter.com/LhEm23JyXf— Honza Beránek (@JTBcz) 22 марта 2018 г.
ONLINE: Výbuch chemičky v Kralupech nad Vltavou. Zemřelo šest lidí, další jsou těžce zranění > https://t.co/MJqCnoBJ7C
Na místě @FilipTitlbach a @Radiozurnal1 pic.twitter.com/eC7FoTDtfr— iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) 22 марта 2018 г.