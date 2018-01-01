Взрыв на химзаводе в Чехии: шесть человек погибли

В чешском городе Кралупи-над-Влтавой, недалеко от Праги, прогремел взрыв на химическом заводе группы компаний Unipetrol. По предварительным данным, в результате происшествия погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы, сообщает агентство Reuters.

Как пояснили журналистам в местных экстренных службах, около 10:00 по местному времени взрыв произошел в специальном резервуаре для хранения. Именно поэтому не было риска дополнительных взрывов, подчеркнули специалисты.

В правоохранительных органах уже поспешили заверить жителей Кралупи-над-Влтавой и его окрестностей в том, что их здоровью ничего не угрожает. При этом не исключается, что

количество жертв в результате взрыва на заводе может увеличиться.

«Работа комбината после взрыва сокращена до минимума. На предприятии работают сотрудники полиции, службы скорой помощи и пожарной охраны. Пока точные причины взрыва неизвестны, полиция ведет расследование», - заявил один из сотрудников завода (цитата по РИА «Новости»).

Предприятие принадлежит чешскому производителю нефте- и агрохимических материалов Unipetrol. В компании уже подтвердили факт взрыва в одном из резервуаров на заводе в Кралупи.

«Сейчас ситуация находится под контролем и никакой другой угрозы нет. Мы выясняем подробности этого чрезвычайного происшествия», - говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Unipetrol.

В Кралупи-над-Влтавой расположены нефтеперерабатывающий завод Unipetrol и завод по производству синтетического каучука Butadien Kralupy (совместное предприятие Unipetrol и Synthos). Город является одним из центров химической промышленности Чехии, где производят синтетический каучук.