Селфи стало причиной ареста туристов

В Канаде двух туристов из Франции арестовали за попытку сфотографироваться на мосту.

Двое французов забрались на мост, соединяющий города Квебек и Леви, вечером 21 мая. Оказалось, что они хотели сделать селфи на фоне красивого вида, однако им помешали, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBC News.

Спустя несколько минут они были замечены очевидцами, которые вызвали полицию и пожарных. Сотрудники спецслужб попытались снять нарушителей, но те согласились слезть самостоятельно.

После разбирательства полиция отпустили французов.