Пятница, 25 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Грузия ответила на дружеский жест Литвы и теперь будет называть ее Лиетува

Newsru.com
Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Грузии Георгий Маргвелашвили | Фото: ZURAB KURTSIKIDZE / EPA

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства 25 мая сообщил о принятом правительством решении отныне использовать в официальных документах аутентичное название Литвы - Лиетува (Lietuva), передает «Интерфакс».

Об этом также объявлено на сайте МИД Грузии. В сообщении поясняется, что это ответный дружеский жест на аналогичное решение литовских властей официально называть Грузию Сакартвело - о чем было объявлено 3 мая.

«Рекомендация издана департаментом государственного языка в соответствии с решением экспертной комиссии от 11 мая», - уточняет МИД.

Оба решения в Тбилиси называют «крайне символичными», подчеркивая, что в этом году Литва уже отпраздновала 100-летие восстановления государственности, а Грузия 26 мая будет отмечать 100-летие учреждения Первой грузинской демократической республики, отмечает Baltnews.lt.

25 мая в Тбилиси для участия в торжественных мероприятиях в связи с Днем независимости Грузии прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте.


1 Комментарий