Грузия ответила на дружеский жест Литвы и теперь будет называть ее Лиетува

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства 25 мая сообщил о принятом правительством решении отныне использовать в официальных документах аутентичное название Литвы - Лиетува (Lietuva), передает «Интерфакс».

Об этом также объявлено на сайте МИД Грузии. В сообщении поясняется, что это ответный дружеский жест на аналогичное решение литовских властей официально называть Грузию Сакартвело - о чем было объявлено 3 мая.

«Рекомендация издана департаментом государственного языка в соответствии с решением экспертной комиссии от 11 мая», - уточняет МИД.

Оба решения в Тбилиси называют «крайне символичными», подчеркивая, что в этом году Литва уже отпраздновала 100-летие восстановления государственности, а Грузия 26 мая будет отмечать 100-летие учреждения Первой грузинской демократической республики, отмечает Baltnews.lt.

25 мая в Тбилиси для участия в торжественных мероприятиях в связи с Днем независимости Грузии прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте.





