Почти половина немцев считают, что Меркель должна покинуть свой пост

Почти половина немцев (43%) полагают, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель должна покинуть пост, передает The Local Germany со ссылкой на проведенный опрос международной исследовательской компании YouGov.

Исследование также показало, что 42% респондентов хотели, чтобы Меркель осталась во главе правительства, еще 15% не определились со своим мнением.

В материале отмечается, что Меркель потеряла поддержку части избирателей партийного альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в который она входит. Так, 27% из числа респондентов-избирателей желают ее отставки.

Помимо этого, опрос показал, что большинство немцев не считают, что коалиция потерпит крах после недавнего внутрипартийного раскола. Только 32% респондентов cчитают, что коалиция распадется, а 45% согласны с тем, что партийный альянс выживет.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о высоком уровне преступности в ФРГ из-за слабости правящей коалиции страны.