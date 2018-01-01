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В Кабуле смертник устроил взрыв: семь жертв

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В столице Афганистана террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD), в результате чего погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на чиновников.

Согласно сообщению, взрыв произошел в воскресенье, 15 июля, около 16.30 по местному времени. В момент взрыва работники как раз покидали здание после рабочего дня.

В то же время очевидцы сообщают, что террорист планировал нападение на транспортное средство, перевозившие иностранцев, которые покидали министерство.

Недавно по меньшей мере 23 военнослужащих погибли, еще 13 были ранены при столкновениях в провинции Кундуз на севере Афганистана.

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