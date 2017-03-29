«Рай» Кончаловского получил премию «Ника» в главной номинации

Андрей Кончаловский
 

Андрей Кончаловский. Фото: Sputnik/Scanpix

Фильм «Рай», снятый российским режиссером и сценаристом Андреем Кончаловским, получил кинопремию «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм».

Получая награду, режиссер заметил, что в настоящий момент тема, затронутая в его картине, начинает забываться. «Я имею в виду катастрофы ХХ века и, особенно Холокоста, эта рана не должна быть забыта», — сказал он.

Также он получил премию «Ника» за лучшую режиссерскую работу, на которую также претендовали Николай Досталь с фильмом «Монах и бес» и Кирилл Серебренников, снявший фильм «Ученик».

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Юлия Высоцкая и Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: TASS/Scanpix

Картина Кончаловского «Рай» ранее уже получила российскую кинопремию «Золотой орел». Также фильм был выдвинут от России на кинонаграду «Оскар», однако в шорт-лист премии не попал.

Премию «Ника» в номинации «Лучший неигровой фильм» получил Виталий Манский за свою документальную картину «В лучах солнца». Приз в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Ее звали Муму» достался Елене Кореневой.

«Ника» за лучшие актерские работы досталась Тимофею Трибунцеву, который сыграл в картине Николая Досталя «Монах и бес», и Юлия Высоцкая за свою работу в фильме «Рай». Лучшим сценаристом стал Юрий Арабов («Монах и бес»).

За лучшую музыку наградой отмечен Эдуард Артемьев (фильм «Герой»). «Открытием года» назван режиссер и сценарист Алексей Красовский, снявший картину «Коллектор» с Константином Хабенским.

«Ника» - национальная кинематографическая премия, учрежденная Российской академией кинематографических искусств «Ника». Вручается с 1988 года.

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