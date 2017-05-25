ТОП-10 самых ожидаемых фильмов этого лета

Эксперты ресурса онлайн-продажи билетов Fandango обнародовали список десяти наиболее ожидаемых лент этого лета. Возглавила рейтинг предстоящая картина «Чудо-женщина», выход которой намечен на 1 июня этого года, передает The Mashable.
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Полный перечень фильмов, вошедших в топ-10:
1. Чудо-женщина
2. Человек-паук: Возвращение домой
3. Пираты Карибского моря: Мертвые люди не рассказывают сказки
4. Темная башня
5. Дюнкерк
6. Гадкий я 3
7. Планета обезьян: Война
8. Трансформеры: Последний рыцарь
9. Мумия
10. Спасатели Малибу
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