ТОП-10 самых ожидаемых фильмов этого лета

 

Фото: Кадр из видео

Эксперты ресурса онлайн-продажи билетов Fandango обнародовали список десяти наиболее ожидаемых лент этого лета. Возглавила рейтинг предстоящая картина «Чудо-женщина», выход которой намечен на 1 июня этого года, передает The Mashable.

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Полный перечень фильмов, вошедших в топ-10:

1. Чудо-женщина

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2. Человек-паук: Возвращение домой

3. Пираты Карибского моря: Мертвые люди не рассказывают сказки

4. Темная башня

5. Дюнкерк

6. Гадкий я 3

7. Планета обезьян: Война

8. Трансформеры: Последний рыцарь

9. Мумия

10. Спасатели Малибу

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