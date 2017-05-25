ТОП-10 самых ожидаемых фильмов этого лета

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Эксперты ресурса онлайн-продажи билетов Fandango обнародовали список десяти наиболее ожидаемых лент этого лета. Возглавила рейтинг предстоящая картина «Чудо-женщина», выход которой намечен на 1 июня этого года, передает The Mashable.