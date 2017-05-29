В Каннах победила шведская картина «Квадрат»

Робен Остлунд
 

Робен Остлунд. Фото: REUTERS/Scanpix

Фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда получил «Золотую пальмовую ветвь» юбилейного Каннского фестиваля.

Судьбу фильмов основного конкурса кинофестиваля, в который вошли 19 картин, решало жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара.

Фильм-победитель рассказывает про перипетии в жизни директора музея современного искусства.

Реклама

В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.

"Я думаю, это кино рассказало нам о чем-то совершенно современном. Оно о диктатуре политкорректности. Эта диктатура настолько же ужасная и пугающая, как и любая другая диктатура.

Режиссер показывает нам много разных примеров этого. К счастью, эта тема подана с остроумием и юмором", − пояснил Альмодовар на итоговой пресс-конференции фестиваля.

Открытие Каннского кинофестиваля

Фото: Открытие Каннского кинофестиваля0

Еще по этой теме
Латышская актриса Иева Эклоне эффектно появилась на красной дорожке в Каннах

Латышская актриса Иева Эклоне эффектно появилась на красной дорожке в Каннах

Объявлены победители Каннского фестиваля-2017

Объявлены победители Каннского фестиваля-2017


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR

reklama.vesti.lv

Лидером запросов на PornHub стала игрушка для рук Hi-Tech

Лидером запросов на PornHub стала игрушка для рук

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя! Hi-Tech

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя!

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц Wo&Men

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц

Участницы «Mrs/Miss Top of the World» показали секси-формы Wo&Men

Участницы «Mrs/Miss Top of the World» показали секси-формы

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров Wo&Men

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров

Киноновости

Кинофестивали

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 