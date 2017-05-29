В Каннах победила шведская картина «Квадрат»

Фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда получил «Золотую пальмовую ветвь» юбилейного Каннского фестиваля.

Судьбу фильмов основного конкурса кинофестиваля, в который вошли 19 картин, решало жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара.

Фильм-победитель рассказывает про перипетии в жизни директора музея современного искусства.

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В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.

"Я думаю, это кино рассказало нам о чем-то совершенно современном. Оно о диктатуре политкорректности. Эта диктатура настолько же ужасная и пугающая, как и любая другая диктатура.

Режиссер показывает нам много разных примеров этого. К счастью, эта тема подана с остроумием и юмором", − пояснил Альмодовар на итоговой пресс-конференции фестиваля.



































































































































































































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