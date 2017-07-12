Тарантино снимет фильм о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне

Квентин Тарантино
 

Квентин Тарантино. Фото: AP/Scanpix

Американский режиссер Квентин Тарантино готовит фильм о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Кинематографист уже написал сценарий картины.

Уточняется, что Тарантино планирует собрать «звездную команду» актеров. Роли еще не утверждены, однако съемочная группа должна быть сформирована до Дня труда, который в США в 2017 году выпадет на 4 сентября.

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В то же время источники рассказали Deadline, что режиссер встретился с австралийской актрисой из «Отряда самоубийц» Марго Робби и предложил ей роль Шэрон Тэйт.

Источники добавили, что главного героя, вероятно, сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Роль детектива могут отдать Брэду Питту. В ленте также собираются задействовать актрису Дженнифер Лоуренс.

Variety отмечает, что в создании картины примут участие Харви и Боб Вайнштейны, продюсеры таких проектов, как «Клерки», «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Доказательство смерти» и «Мой парень — псих».

В фильмографии Тарантино девять фильмов (среди них — две части дилогии «Убить Билла»). Последняя на данный момент лента режиссера, «Омерзительная восьмерка», вышла в 2015 году.

Чарльз Мэнсон в 1969 году вместе с членами своей коммуны «Семья» ворвался в один из домов в Лос-Анджелесе и убил жену кинорежиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее друзей.

Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах, хотя по некоторым данным их было больше; в настоящее время он отбывает пожизненный срок в калифорнийской тюрьме.

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