Девочка в поисках мечты: латвийская драма «Билле» скоро в прокате

20 апреля в кинотеатрах Латвии начнется показ художественного фильма режиссера Инары Колмане «Билле». Фильм, приуроченный к столетию Латвии, рассказывает о маленькой девочке Билле, отправившейся в страну мечту. Картина создана по мотивам одноименного автобиографического романа писательницы Визмы Бельшевицы. Уже вышел трейлер фильма.

Фото со съемок фильма FOTO: Фото: Янис Дейнатс

История о жизни и проблемах маленькой девочки в 30-е годы прошлого века в Латвии напоминает о том, что и в повседневности можно разглядеть чудеса. Фильм будет интересен как детской, так и взрослой аудитории.

Отсутствие искренней любви и понимания в семье, трудности в приспособлении к окружающему миру, осознание собственной непохожести на других не отнимают у Билле способность мечтать. Вместе с друзьями девочка отправляется в путешествие — в поисках заветной земли Лейпутрии.

Главную роль в фильме Инары Колмане играет Рута Кронберга. Ее родителей сыграли Элина Ване и Артурс Скрастиньш. В фильме также принимают участие Лилита Озолиня, Гундарс Аболиньш, Гуна Зариня, Петерис Лиепиньш, Вилис Даудзиньш, Майя Довейка и другие известные латвийские актеры. В фильме звуит музыка композитора Петериса Васкса.

Фото со съемок фильма FOTO: Фото: Янис Дейнатс

Сьемки проходили по всей Латвии: в рижском доме Визмы Бельшевицы на улице Варну, в Старой Риге, Саркандаугаве и Московском форштадте, в Тервете, окрестностях Тукумса, Балдоне, Гулбене и в других местах.

Фильм стал совместной продукцией Латвии, Литвы и Чехии.

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