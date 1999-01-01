Исповедь опасных умов: 7 фильмов на пасхальные праздники

Какие бы события ни происходили в мире, в канун Пасхи всем нам хочется света и душевного покоя. Фильмы, выбранные по нашей просьбе кинокритиком Вадимом Агаповым, создают светлое настроение, но при этом заставляют задуматься о серьезных вещах. Все они рассказывают о вере, о многообразии религиозного опыта, не оскорбляя при этом чувства верующих.

«Я исповедуюсь» (1953)

Режиссер: Альфред Хичкок. В ролях: Монтгомери Клифт, Энн Бакстер, Карл Молден

Хичкок сейчас воспринимается как классик, его фильм «Головокружение» по опросу авторитетного издания Sight and Sound признан лучшим фильмом всех времен и народов. Но начинать знакомство с его творчеством лучше с просмотра «Я исповедуюсь».

Хичкок был католиком, но часто ругал свое католическое воспитание в иезуитской школе, хотя и обучился там трюкам, которые потом эксплуатировал в кино.

Однако среди протестантов в Америке Хичкок проявил себя как истинно верующий. Сюжет «Я исповедуюсь» построен на том, что прихожанин признается священнику в убийстве во время исповеди, но подозревать начинают самого святого отца. И священник не может выдать убийцу, ведь есть тайна исповеди. Фильм провалился в прокате: для зрителей не было дилеммы, если убийца виноват, так чего его выгораживать? А для Хичкока это было неочевидно: тайна исповеди - это серьезно.Этот фильм настраивает на восприятие других фильмов Хичкока, в которых тоже важна тайна присутствие Бога. После него можно и «Психо» и «Головокружение» посмотреть, в котором религиозных моментов не меньше.

«Бумажная луна» (1973)

Режиссер: Питер Богданович. В ролях: Райан О’Нил, Татум О’Нил

Лирическая комедия с элементамии мелодрамы, рассчитанная на зрителей любого возраста. Главный герой, аферист Мозэс, такой американский Остап Бендер, впаривает людям Библии, которые они не заказывали. В его аферах участвует дочка, девочка-подросток, неожиданно свалившаяся незадачливому папаше на голову.

Мозэсу нужны деньги, но из-за того, что торгует он Библиями, он ненароком меняет и свою жизнь, и судьбы людей, которым их продает.

В фильме есть показательный эпизод: аферист является ко вдове, недавно потерявшей мужа-алкаша и приносит ей Библию, якобы заказанную мужем для нее перед смертью. У женщины вся жизнь переворачивается от понимания того, что муж ее любил, что был верующим: она находит стимул жить дальше. И сам аферист меняется под влиянием дочки, которая постоянно вмешивается в его аферы, переигрывает их на ходу – в данном случае хвостик начинает вилять собакой. Благодаря мелким хитростям дочки отец понимает, что жизнь устроена иначе, чем он себе представлял.

«Святой дозор» (2003)

Режиссеры — Билл Д’Элиа, Джон Фоусет, Марита Грабяк. В ролях: Скит Ульрих, Энгус МакФадьен, Мариса Рамирес

Этот сериал — детектив в классическом смысле, где главное не преступление, а загадка. Верующие убеждены, что с ними происходит что-то сверхестественное, необъяснимое. Их случаи расследует молодой священник Пол Калан.

Как человек глубоко верующий, герой понимает, что настоящие чудеса случаются редко, они не могут происходить каждый день.

А на Пола лже-чудеса буквально сыплются. И хотя он сочувствует людям, верящим в необъяснимые явления просто из-за незнания науки, он вынужден их разочаровывать… Из-за этого священник сам начинает колебаться в вере, а подобные сомнения - слышит ли Бог меня, или нет – не чужды многим верующим. Показательно, что сценаристы не бросают героев, разочаровавшихся в чуде, прослеживают их судьбы дальше. И показывают, что отрезвление может пойти во благо человеку, не сделав его безбожником или циником.

«Миллионы» (2004)

Режиссер — Дэнни Бойл. В ролях:Алекс Этел, Люис МакГибон, Джеймс Несбитт

Фильм для всей семьи рассказывает о подростке, на которого неожиданно сваливается куча денег, причем их необходимо быстро потратить.

Это что-то вроде советской сказки про «Цветик-семицветик», только здесь мальчик общается со святыми.

Они не похожи на суровых отцов, спустившихся с облаков, а напоминают прикольных героев комиксов, выпрыгивают в неожиданный момент. И общаются с мальчиком на равных, в ненавязчивой игровой форме, заставляя задуматься о серьезных вещах, сделать моральный выбор.

«Голгофа» (2013)

Режиссер — Джон Майкл МакДона. В главной роли — Брендан Глиссон.

Триллер о том, как один из прихожан, пострадавший некогда от насилия со стороны священнослужителя, приходит на исповедь к другому священнику, отцу Джеймсу и сообщает, что убьет его через неделю. Мотивируя свое решение тем, что на гибель плохого священника никто не обратит внимания, а убийство хорошего заставит общество задуматься.

Отец Джеймс решает потратить отпущенную ему неделю, чтобы изменить жизнь прихожан к лучшему.

А живет он в ирландской провинции и вынужден считаться с нравами паствы — одновременно держать дистанцию и быть среди прихожан своим. И на этой грани он балансирует. Может, например, ввязаться в драку в пабе, как простой ирландский мужик. Но как бы священник себя не вел, какие бы некрасивые поступки не совершал, в голове он всегда держит высшую цель и никогда не скатывается в цинизм. Фильм построен так, чтобы зрители поняли: у героя есть второй план. Но в этом - большая заслуга потрясающего актера Брендана Глиссона.

«Филомена» (2013)

Режиссер — Стивен Фрирз. В ролях: Джуди Денч, Стив Куган.

Трагикомедия о путешествии пожилой Филомены (верующей души, которая сама не понимает, насколько верит) в поисках давно потерянного сына. Подростком Филомена родила мальчика, но оказалась без средств к существованию, её отправили на перевоспитание в монастырь, где привили чувство вины (мол ребенок зачат во грехе), а младенца без ведома матери отдали на усыновление американской актрисе. Из случая Филомены циничный журналист Мартин Сиксмит пытается раскрутить сенсацию о церковной мафии, поставившей на поток торговлю детьми в Англии.

Он надеется, что Филомена расскажет ему о зверствах, творящихся в монастыре, но неожиданно упирается в глухую стену: женщина ни на кого не держит зла. Постепенно журналист понимает, что

старушка, готовая часами болтать о низкопробных женских романах и сериалах, не дурочка — а почти святая.

Несмотря на то, что ее жизнь исковеркали, она простила своих обидчиков, не потому, что ее так научили, а потому что сама поняла необходимость простить. Журналист воспринимает случай Филомены как настоящее чудо, и в итоге сам перестает быть циником.

«Оазис» (2017)

Режиссер — Кевин Макдональд. В ролях: Ричард Мэдден, Анил Капур, Антье Трауэ

Пока вышла только пилотная серия телесериала, снятого в жанре фантастики об освоении новых планет. На планету Оазис высаживается десант, в составе которого есть священник. Возникает интересная дилемма: люди, специалисты высшего класса, едут тяжело работать и считают, что священник им в команде не нужен, его воспринимают как балласт. А

самые догадливые понимают, что святого отца присоединили к экспедиции неспроста, что их отправили на верную смерть, а его — проводить их в последний путь.

Тем не менее, под влиянием странных событий члены экипажа начинают навещать священника. И свою функцию, не совсем понятную ни ему, ни коллегам, он выполняет. Эффектные съемки, интересно закрученный сюжет и потрясающие диалоги: священник в словесном пинг-понге постоянно вынужден отбивать нападки коллег. И делает это остроумно, при этом стараясь не обидеть собеседников.

Если вам по душе кино более острое и провокационное, и вы не боитесь, что фильмы заденут ваши религиозные чувства, можно дополнить список, включив в него «Житие Брайана» (1979) — культовый фильм английской комедийной труппы «Монти Пайтон», «Догму» (1999) Кевина Смита, «Новейший Завет» (2015) Жако ван Дормеля, сериалы «Я, ты и Апокалипсис» и «Молодой Папа» (2016).