Новые «Мстители» установили первый кассовый рекорд

Фантастический блокбастер киностудии Marvel «Мстители: Война бесконечности» заработал $39 млн долларов на вечерних показах в Северной Америке в четверг. Это четвертый показатель в истории кино и абсолютный рекорд для фильмов Marvel.

Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в пятницу, 27 апреля.

Так, «Война бесконечности» опередила такие блокбастеры, как «Первый мститель: Гражданская война» ($25 млн), «Черная пантера» ($25,2 млн) и «Мстители: Эра Альтрона» ($27,6 млн).

Также блокбастер вышел на 43 территориях в мире и успел заработать $95 млн. По предварительным данным, пока наибольшая касса в Южной Корее, где фильм идет уже два дня – $11,4 млн.

Рекордные показатели для фильмов Marvel в премьерный день зафиксированы в Великобритании ($8,9 млн), Бразилии ($4,8 млн) и Германии ($3,2 млн).

Ранее сообщалась, что фильм «Мстители: Война бесконечности» может стать самым дорогим в истории. Бюджет блокбастера может составить миллиард долларов.