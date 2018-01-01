Четверг, 28 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Названы предварительные претенденты на «Оскар»

Gazeta.ru
Статуэтка "Оскар" | Фото: REUTERS/Scanpix

Кинокритики журнала Variety составили свой список вероятных претендентов на «Оскар» из фильмов, стартовавших в прокате с 1 января по 30 июня 2018 года.

Лучшим фильмом года кинообозреватели сочли драму «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси. Также, по их мнению, «Оскара» достойны «Черная Пантера», «Первая реформаторская церковь», «Реинкарнация» и «Наездник».

«Лучшим режиссером» названа Хлоя Чжао за фильм «Наездник». В списке достойных режиссеров также автор «Черной пантеры» Райан Куглер, режиссер «Реинкарнации» Ари Астер, Линн Рэмси с «Тебя никогда здесь не было» и Пол Шредер с «Первой реформаторской церковью».

«Лучшим актером» назвали Итана Хоука («Первая реформаторская церковь»), лучшей актрисой — Тони Коллетт («Реинкарнация»).

Вместе с тем положение дел может измениться — часто оскаровские «тяжеловесы» выходят в прокат осенью, перед сезоном наград.

0 Комментарии