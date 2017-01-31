В Риге пройдет благотворительная акция «Сердцем к сердцу»

 

Фото: Пресс-фото

С 18 января по 7 февраля каждый может поддержать благотворительную акцию «Сердцем к сердцу», пожертвовав сувенир, сделанный своими руками, сообщает портал www.qazeta.net. Позже сувениры можно будет приобрести в т/ц Spice и собранные средства будут переданы в Фонд детской больницы для лечения пациентов онкологического отделения.

Благотворительная акция «Сердцем к сердцу» проводиться уже в пятый раз.

В этом году цель сборов – помочь детям, больным онкологическими заболеваниями. В акции может принять участие любой желающий, который хочет помочь оказавшимся в беде детям. Главное условие – сувенир должен быть сделан своими руками.

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С 18 января по 7 февраля свое изделие можно отдать в следующих местах:

Рига

«Центр Контакт», по адресу ул. Лиенес 9. Время работы: пн.-пт. С 10:00 до 18:00. В выходные по предварительной договоренности.Контактная персона: Ксения 28713889

StyleBeatCityartclub, по адресу ул. Кр. Валдемара, 17, вход во дворе. Время работы: вт.- пт. - 12.00 - 19.00, сб. - 12.00. - 18.00, вс.,пн. - выходной. Контактная персона – Наталья 29888903

Юрмала

Студия «Рудага», по адресу Майори, ул.Ригас 3 (Майорская средняя школа). Время работы: суб.- 10:00 – 13:00, воскр. – 12:30-15:00. Будние дни – по договоренности. Контактная персона – Инесса 29236910

Пожертвованные сувениры можно будет приобрести на благотворительной распродаже с 9 по 11 февраля в торговом центре Spice, на втором этаже, возле эскалатора.


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