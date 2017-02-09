В Латвии пройдут гастроли оперетты «Веселая вдова»

16 марта в Доме Конгрессов для рижан и гостей столицы состоится представление «Веселая вдова». Оперетту также можно будет посмотреть 17 марта в Вентспилсе, 19 марта в Екабпилсе, 20 марта в Резекне и 21 марта в Даугавпилсе.

Оперетта в 3-х действиях. Либретто В. Леона и Л. Штейна. Первое представление состоялось 30 декабря 1905 года в Вене.



Содержание излагается по русскому либретто В. Масса и М. Червинского. Действие происходит в 1905 году в Париже.



«Веселая вдова» — одна из первых оперетт Легара. Ее первоисточником явилась комедия А. Мельяка и Л. Галеви «Атташе посольства».

«Виртуозная легкость комедийной интриги, типы действующих лиц, весь ее облик бытовой салонной комедии из великосветской жизни роднят «Веселую вдову» и с «Парижской жизнью» Оффенбаха, и с «Летучей мышью» Штрауса».

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Но любовь в ней трактована серьезно, а лирика поистине безгранична. «Веселая вдова» по праву считается вершиной творчества Легара. Оперетта пронизана ритмом вальса, грациозного, чарующего и увлекательного. Оркестр Легара, легкий, воздушный, отличается нежностью красок.



Продолжительность спектакля два часа двадцать минут. Идет с одним антрактом (второе и третье действия совмещены).