В Латвии пройдут гастроли оперетты «Веселая вдова»

 

Фото: Пресс-фото

16 марта в Доме Конгрессов для рижан и гостей столицы состоится представление «Веселая вдова». Оперетту также можно будет посмотреть 17 марта в Вентспилсе, 19 марта в Екабпилсе, 20 марта в Резекне и 21 марта в Даугавпилсе.

Оперетта в 3-х действиях. Либретто В. Леона и Л. Штейна. Первое представление состоялось 30 декабря 1905 года в Вене.

Содержание излагается по русскому либретто В. Масса и М. Червинского. Действие происходит в 1905 году в Париже.

«Веселая вдова» — одна из первых оперетт Легара. Ее первоисточником явилась комедия А. Мельяка и Л. Галеви «Атташе посольства».

«Виртуозная легкость комедийной интриги, типы действующих лиц, весь ее облик бытовой салонной комедии из великосветской жизни роднят «Веселую вдову» и с «Парижской жизнью» Оффенбаха, и с «Летучей мышью» Штрауса».

Реклама

Но любовь в ней трактована серьезно, а лирика поистине безгранична. «Веселая вдова» по праву считается вершиной творчества Легара. Оперетта пронизана ритмом вальса, грациозного, чарующего и увлекательного. Оркестр Легара, легкий, воздушный, отличается нежностью красок.

Продолжительность спектакля два часа двадцать минут. Идет с одним антрактом (второе и третье действия совмещены).


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Saulkrastu pag., 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса Новости

Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре Hi-Tech

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре

Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже? Новости

Эксперимент: Покупки в кассах самообслуживания обходятся дороже?

Крестница принца Чарльза найдена мертвой Wo&Men

Крестница принца Чарльза найдена мертвой

Няня избила Татьяну Тарасову Новости

Няня избила Татьяну Тарасову

Театральные новости

Культура

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 