Названы самые дорогие картины русских художников за последние пять лет

Издание The Art Newspaper объявило 10 картин русских художников, проданных на аукционах в 2012-2016 годах за наибольшие суммы. Полный список приводится в среду, 15 февраля.
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- Главные события 2016 года изобразили на картине в стиле Босха 23 декабря 2016 г.
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- Украина вернула Италии 17 украденных картин 21 декабря 2016 г.
Самым дорогим полотном оказалось «Негнущееся и согнутое» Василия Кандинского. Оно ушло с молотка на торгах дома Christie's за 23 миллиона долларов.
«Портрет Марии Цетлиной» Валентина Серова оказался на второй строчке рейтинга. Его в 2014 году купили за 14,5 миллиона долларов.
Тройку лидеров замыкает картина «Труды Богоматери» Николая Рериха.
На аукционе Bonhams один из покупателей заплатил за работу 12 миллионов долларов.
В топ-10 также вошли произведения Ильи Машкова, Бориса Кустодиева, Юрия Анненкова, Василия Верещагина, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского и Александра Родченко.Еще по этой теме