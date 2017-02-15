Названы самые дорогие картины русских художников за последние пять лет

Издание The Art Newspaper объявило 10 картин русских художников, проданных на аукционах в 2012-2016 годах за наибольшие суммы. Полный список приводится в среду, 15 февраля.

Самым дорогим полотном оказалось «Негнущееся и согнутое» Василия Кандинского. Оно ушло с молотка на торгах дома Christie's за 23 миллиона долларов.

«Портрет Марии Цетлиной» Валентина Серова оказался на второй строчке рейтинга. Его в 2014 году купили за 14,5 миллиона долларов.

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Тройку лидеров замыкает картина «Труды Богоматери» Николая Рериха.

На аукционе Bonhams один из покупателей заплатил за работу 12 миллионов долларов.

В топ-10 также вошли произведения Ильи Машкова, Бориса Кустодиева, Юрия Анненкова, Василия Верещагина, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского и Александра Родченко.

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