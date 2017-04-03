Чулпан Хаматова в Риге: отчего у нас вырастают крылья?

В конце марта Чулпан Хаматова выступила в Риге, Вильнюсе и Клайпеде с большими концертными программами. «Пунктиром» - так названы актрисой на сей раз ее встречи с публикой. Байки из актерской жизни, поэтические строки и прекрасная музыка были лишь предисловием к главному, ради чего актриса выходит на самые разные сцены... Русский TVNET побывал на рижской встрече.

Не знаю, как в литовских городах, но в Риге получился прекрасный вечер: ощущение искреннего и задушевного человеческого общения, ради которого зритель приходит на встречи с Чулпан Хаматовой, определенно было. Кстати, встреч с актрисой - в разных форматах и жанрах - было в Риге в последние годы немало. Так что у Чулпан есть в Риге свой преданный зритель.

Хотите верьте - хотите нет... Но и неделю спустя сюжеты из проходившего в зале Большой Гильдии концерта пересказывались в рижских кафе - сами слышали!..

Популярная актриса со сцены призналась, как хочется ей иногда живого общения со зрителем - глаза в глаза, как давным-давно придумано цивилизацией. Нам ведь дико мешает засоренность информационная и эмоциональная . Что значат для Чулпан эти встречи со зрителем?

Способ остановить время! Потому что это счастье - это прямо сейчас и сегодня прочувствовать, оценить, ощущая в цветах и запахах каждую секунду нашей жизни…

Реклама

О менявшемся отношении к своим творческим вечерам Чулпан Хаматова рассказала с изрядной долей юмора. Ведь когда-то и ей представлялось немыслимой пошлостью забавлять зрителя байками из актерской жизни. Казалось: только собственным творчеством она людям можно быть интересна!..

Всем нам смолоду с необузданной яростью хочется достичь и всего, и сразу.

Потому и стремилась она доказать всем и каждому: есть молодая артистка Хаматова, которой подвластно все!.. Она гримировалась, и в считанные минуты сдирала с себя седой парик, чтобы ... наклеить подростковые уши… Однажды, забыв профессиональный клей, решила в каком-то ДК воспользовалась попавшимся под руку... клеем «Момент». Потом чуть было не оторвала пол уха своего собственного... Но в ту пору артистка Хаматова доказывала всемогущество - прежде всего, самой себе.

На репетиции в театре "Современник". Фото: Сергей Пятаков, РИА "Новости"\Scanpix

Чулпан Хаматова часто читает со сцены поэзию. Иногда - отстраненно, транслируя текст. Иногда - проживая его, с надрывом. Читала она стихи и в Риге. Цветаевские строки - «Господь и Бог, я жажду чуда…», «Есть счастливцы и счастливицы, петь не могущие...». Звучала и наша Аспазия в современном и свежем переводе Ольги Петерсон. Много детских прекрасных стихов прозвучало... За роялем весь вечер была пианистка Полина Кондраткова. Ведь именно эта музыкально-поэтическая часть в блистательном исполнении актерско-музыкального дуэта и превращает встречу со зрителем в концерт разговорного жанра.

А впервые Чулпан читала Марину Ивановну Цветаеву на творческом вечере для коллег - все «роли мечты» к тому времени она уже играла в театре. Да еще - уже появился всемогущий интернет, который - помимо удач - навечно сохраняет все твои промахи и ошибки. Вечер в узком кругу назывался «Люблю, но не умею…»

Легкость вседозволенности тогда Хаматова подвела - кое-где в поэтическом тексте ударения были не просто неправильными - но и меняющими смысл, увы... Так что лучше все же слушать поэзию Цветаевой живьем.

Партия чтеца звучит вполне достойно.

Говорила Чулпан и о книгах, которые недавно прочла и которые произвели большое впечатление. Это и Борис Мессерер - его воспоминания и размышления об Ахмадулиной. Есть ведь у Беллы Ахмадулиной мысли, которые очень и самой Чулпан близки. Например, что

счастье - осознанный миг бытия: если вовремя это поймешь, то уже и этого тебе довольно.

Очень рекомендует актриса и книгу размышлений Ирины Есиной, которая о том - как мы не ценим дара ходить и двигаться, пока его не теряем... Иногда к нам приходят книги, осветляющие жизнь, и эта - именно такая.

Мультмедийные паузы тоже были - как без киноэкрана показать все множество ролей и образов, что созданы на сцене и в кино. Ведь далеко не у всех наших зрителей есть возможность, смотреть полноценно, в театре, спектакли прекрасного «Современника», в котором много лет работает Чулпан Хаматова. А потом снова выходили на сцену две хрупких женщины и, отражаясь в высоких стрельчатых окнах Большой Гильдии, дарили залу радость узнавания.

Откуда такое странное имя - Чулпан? Девочка долго жила… без имени.

Имя «Чулпан» появилось в итоге конкурса, объявленного ее отцом: тому, кто придумает самое лучшее имя для новорожденной дочери, обещан был целый ящик водки. Победил друг отца по имени Фат, убедивший родителей в том, что лучшего имени для девочки имени, чем «Чулпан» - нет и быть не может. Чулпан - значит, утренняя звезда.

Потом одноклассники - не врубались, а будущие однокурсники просили повторить, мол, а зовут-то как?…

И потом - разве можно с именем Чулпан познакомиться с мальчиком?.. Девочка рыдала от отчаяния, притворялась то Леной, то Олей, то Наташей - как в голову придет!…

Между прочим, один режиссер, готов было снимать начинающую артистку в кино, но вот имя... Он так ей честно и сказал, мол, ничего не выйдет, милая, и с таким именем - никак тебе не прославиться! Предложил стать Леной Нежной или Наташей Доброй...

Но потом Вадим Абдрашитов снял Чулпан - как Чулпан Хаматову в «Стране глухих», а потом еще и еще… Более сорока фильмов и постановок уже за спиной у народной артистки России Чулпан Хаматовой.

Зато имя ее - единственное во всем театрально-киношом мире. И Чулпан теперь благодарна за это родителям. Случаются, правда, и курьезные истории. Парочку баек про казусы с именем тоже на концерте прозвучали.

На сцене театра "Современник" - с Кириллом Сафоновым. Фото: ИТАР-ТАСС/SCANPIX

Особым успехом пользовались у рижской публики байки про съемки в кино. Отрывки из киноролей, разумеется, были тоже. Сейчас уже актриса считает, что в кино она попала... совершенно случайно. Было это еще 90-е годы - и тогда жуть, что творилось на российских киностудиях… На пробы к Абдурашитову дебютантку собирали всем общежитием. Очень старались! Поставили ее на каблуки, на которых она тогда ходить не умела... И нарядили в узкую юбку, и празднично накрасили «на выход»... А на улице - скользко и слякоть.

В общем, десять раз упав по дороге…

предстала без пяти минут кинозвезда перед режиссером в довольно унылом виде - в рваных колготках, с тушью, размазанной по лицу… Но, допущенная на вторые пробы, решила все же снова стать роковой красавицей.

И на следующем этапе киносъемок волновалась так, что слов не разбирала! И старательно пыталась исполнить команду оператора: «Глаза втяни…». Паниковала, что этому-то их как раз в театральном училище и не научили!..

Оказалось, всего-то и надо было, что сделать шаг - в круг света софитов из тени… Эту-то историю про «Глаза - в тени» и пересказывали еще неделю в рижских кафе счастливцы и счастливцы, кто на рижском концерте был, - несчастливцам, которые не были…

Еще Чулпан Хаматова совершенно прекрасно читала детские стихи. Родителям малышей пригодятся имена, например, у Анастасии Орловой есть очень подходящие для семейного чтения вещицы.

Детей у Чулпан Хаматовой трое - и три сестры, три девочки не виноваты, что мама у них - актриса и вечно чего-то важного для них не успевает. Чтобы удержать маму подольше дома, могут сестрички утопить ее мобильный телефон… Но что тут поделаешь!.. Как говорят поэты, творчество всегда ворует счастливое детство детей…

Для миллионов людей Чулпан Хаматова ассоциируется, прежде всего, с фондом «Подари жизнь», меняющим судьбу детей с онкологическими заболеваниями. Чулпан рассказала, как начиналась для нее благотворительность и из каких бытовых мелочей это великое дело соткано.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт "Подари жизнь"

Первый большой благотворительный концерт в России сделали с участием многих известных людей. Ради того, чтобы собрать деньги для детской больницы, Чулпан храбро звонила и Олегу Янковскому, и Алисе Фрейндлих… Все говорили: «Да, конечно!» Тогда собрали 300 тысяч долларов наличными, купили необходимое оборудование… Но не планировали ТАК повернуть свою жизнь.

Вспоминала Чулпан и как потом добывали вентиляцию для детского отделения: при онкологических заболеваниях опасно ослаблен иммунитет. В поисках финансов одну за другой проводила встречи с крупными бизнесменами - иногда их бывало по шесть за вечер.

А ресторана, куда эти бизнесмены ходили, в Москве тогда было всего два. Тогда ее, входящую в один и тот же ресторан в четвертый раз за вечер, но уже с другим мужчиной… сами понимаете, за кого принимали! Смущен был даже и привычный ко всему швейцар. Пять ужинов, увы, не кончилось ничем - денег на вентиляцию не дали. А на шестом - сама Чулпан расплакалась, упав лицом в тарелку: «Не надо меня кормить!.. Дайте мне денег!..»

Из чего только не соткана бывает благотворительность!.. Грустные складываются ситуации, бытовые, смешные, нелепые… Когда - трагические. Потому что теряешь своих друзей, меняется круг общения.

Но самой замечательной из прозвучавших в Риге была история про маленькую девочку Соню и ее большого друга Диану Арбенину. Когда Соне стало хуже, когда у нее уже не было сил ни бороться, ни жить, она отказывалась от пищи, лежала, отвернувшись к стене...

И что-то такое сказала ей тогда, приехав в больницу, певица Диана Арбенина.... Ее песню про Южный полюс девочка очень и очень любила и однажды даже исполнила ее в день рожденья Дианы со сцены. При безумном своем графике - уже поздней ночью - Диана приехала тогда в больницу. Никто точно не знает, какие именно слова сказала она маленькой Соне… Что-то о том, что никто и не обещал ей жизни легкой. Но чудо произошло!.. Девочка потребовала котлету, стала разговаривать и есть, а через месяц - ненадолго сняв дыхательную маску - спела с Дианой в ночном клубе.

Еще по этой теме