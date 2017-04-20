ФОТО: 1500 чашек кофе из мусорных баков использовали для спектакля

 

Фото: Splash/Vida Press

В Нью-Йорке в этом месяце стартовала необычная танцевальная постановка, в которой использовано 1500 чашек кофе из мусорных баков. Причем сделано это было не для того, чтобы сэкономить на декорациях. Авторы шоу призывают задуматься о том, как много мы выкидываем пустых одноразовых станачиков.

«Проснись и почувствуй запах кофе» - так называется постановка Нью-Йоркского театра The Vangeline Theater, который озаботился экологией и задумался над тем, как много пустых одноразовых стаканчиков выбрасывают каждый день американцы. Горожане, как известно, очень любят кофе. Танцевальная труппа театра решила призвать жителей использовать многоразовые кружки.

Для своей поставновки они собрали в мусорных баках города 1500 стаканчиков, помыли их и сделали частью своей постановки.

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«Я надеюсь, что люди, которые придут на шоу и получат кружку многоразового использования, перестанут использовать кофейные стаканы, которые потом просто попадут на свалку», - пояснила The Brooklyn Paper хореограф.

Премьера шоу состоялась еще в 2015 году, но тогда постановка не смогла повлиять на привычку горожан. «Ничто не изменилось. Я хожу по улицам и вижу переполненные стаканчиками мусорные урны», - пояснила важность рестарта проекта хореограф.

Постановка в Бруклине: 1500 кофейных стаканчиков из мусорных баков

Фото: Постановка в Бруклине: 1500 кофейных стаканчиков из мусорных баков0

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