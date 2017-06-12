Братья Осокины: о карьере пианиста, гонорарах и родительских амбициях

Легко ли музыканту сделать карьеру солиста? Возможно ли преуспеть, не уезжая из Латвии? Многим ли удается только концертами зарабатывать на достойную жизнь? И каково это вообще - быть собеседником Баха, Бетховена, Моцарта? Об этом и многом другом - в эксклюзивном интервью Русскому TVNET рассказали пианисты Андрей и Георгий Осокины.

- А как вообще строится карьера пианиста? С чего начинается и из чего складывается она для профессионального исполнителя? Это как в спорте — в том же теннисе, или в хоккее — когда родители в ребенка вкладывают, вкладывают, вкладывают — в надежде, что из него чемпион получится, игрок высшей лиги?..

Андрей:

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- Я бы тут разделил две вещи, и это важное разделение. С одной стороны карьера, развитие — в ясном понимании! - это успехи, гонорары, возможность играть концерты. С другой стороны — это становление музыканта и художника, развитие очень многих качеств — это и техника, и музыкальность, и умение сказать какое-то свое, новое слово в уже часто игранной и многократно записанной гениальными людьми музыки — будь то соната Бетховена или концерт Рахманинова. Сказать что-то новое, свое.

Пианист Андрей Осокин презентует свой первый сольный альбом. Фото: Kaspars Meinerts

И я только несколько упомянул вещей, а их очень много. Например,

человек может потрясающе расти и очень интересно играть, но у него сразу не будет много концертов, они придут чуть позже. Или наоборот — человек очень рано выиграл конкурс, получил концерты и… в этот момент его игра не очень интересна. А потом он развивается и становится самобытным пианистом!..

Тут очень сложные вещи и разные истории.

Если говорить о карьере, то мне нравится мысль, что музыкант должен любить музыку. Когда он любит музыку он счастлив и он всегда в выигрыше. Если у него карьера случается и у него много концертов — он в двойном выигрыше. Если у него мало концертов, то все равно у него есть музыка, которую он любит и это гораздо большее счастье, чем какие-то другие блага.

Это невероятная возможность общаться, например, с Моцартом. Многие люди ведь покупают своим любимцам, каким-нибудь артистам, огромные яхты — просто чтобы иметь возможность с ними вечером посидеть - поболтать…

А тут у тебя есть возможность разговаривать … с Моцартом!.. То есть, это как мы все умеем читать и можем прочитать, например, Достоевского или Вольтера. А здесь — на другом уровне, как исполнитель, как почти что соавтор ты можешь общаться с Моцартом.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Андрея Осокина - записи его концертов смотреть здесь

Мне кажется, это главная цель развития музыканта, главный признак его становления, содержательной, если хотите — даже метафизической. А уж количество концертов… Это может случиться или не случиться, в каком-то смысле это лотерея. Это зависит от конкретной страны, от времени, от интереса к классической музыке, тут очень много факторов.

- Но ведь карьера молодого музыканта — это еще и участие в конкурсах, так ведь?

Андрей:

- Не всегда, не всегда...У меня, например, был очень долгий путь участия в конкурсах, с 20-ти до 30-ти лет я это делал, и в конце концов сейчас у меня уже достаточно много концертов в тех же престижнейших залах Германии.

Но параллельно, уже закончив эту конкурсную эпопею,

мне стало самому интетересно организовывать концерты, и мы сейчас встречаемся с вами в офисе агентства Aira Laivina Artists – это объединение музыкантов и других очень талантливых людей.

Вот с нами сидит фотограф Янис Романовский, наши афиши - тоже его авторская работа.

Георгий:

- Хочу добавить: редко когда фотограф является еще и АРТИСТОМ - в самом прямом смысле, в плане художественном.

Андрей:

- Ну так вот, наше агентство — некое сообщество музыкантов и людей других профессий, очень талантливых, которые делают концерты и другие музыкальные события.

- Примеры, пожалуйста, приведите.

- Мы с Катриной Гупало, например, несколько лет назад сделали тур программы «100 лет с Пиаф», это такая экспериментальная программа, в которой к столетию Эдит Пиаф мы соединили ее песни и французскую музыку того времени — Равель, Дебюсси — чтобы показать, что

нет четкой грани — вот это легкая музыка, а вот - классическая музыка. Композиторы, которые писали для Пиаф, они иногда воровали у Равеля и Дебюсси, писавших невероятнно легкую, искрящуюся музыку, которая вполне могла звучать и в салонах.

У публики программа имела большой успех, мы сделали 17 концертов, в 16 городах Латвии выступили.

Сейчас мы делаем тур AFTER MIDNIGHT («После полуночи») по американской музыке.

Концерты уже прошли в крупнейших залах — в Цесисе, в Лиепае в «Большой Дзинтарсе» и в Риге, а вторая часть тура состоится осенью в регионах и с заключительными концертами в Риге в декабре, между Рождеством и Новым годом.

Катрина Гупало и Андрей Осокин. Фото: Ziedonis Safronovs

И для меня это вызов,

я впервые играю джаз, импровизирую и пишу аранжировки. Все эти концерты организованы нами с нуля — все, вплоть до афиш и пресс-конференций организовано нашим агентствомю Мы стремимся, чтобы внешнее оформление концерта было связано с той идеей, с той музыкой, которую мы хотим показать.

Кроме того, делаем и мои сольные концерты.

Такой концерт проходил в театре «Дайле» в феврале, я играл много современной латышской музыки, в том числе призведение юбиляра этого года, композитора Артура Маскатса, которое он посвятил мне.

Маскатс замечательный композитор, ваша аудитория его знает — именно он написал музыку к спектаклю русского театра «Король Лир». А мне он посвятил пьесу для фортепьяно, это первый его опус не для оркестра, а для сольного фортепьяно. Очень интересная музыка...

- Как называется?

- Она называется сложно - «Казбеги цминда Самеба», это название церкви в Грузии, которую еще Пушкин описывал — это Казбек, место высоко в горах. И вот соединение духовности этого места, религиозных грузинских песнопений и фантастической природы и дало импульс написать эту замечательную музыку.

На февральском концерте в «Дайле» для меня было огромной ответственностью ее исполнить. И для меня было огромной ответственностью ее исполнить. Потому что исполнишь неудачно, и все скажут: плохая музыка. А музыка замечательная, и по-моему, автор остался доволен, чему я очень рад.

- Мастер-классы для молодых пианистов Вы там же проводили?

- Да, в тот же самый день были и мастер-классы. Мне казалось интересным поработать с молодыми и очень талантливыми музыкантами — в том числе с питомцами Гошиной учительницей Илзы Трейи — передать им какие-то свои знания, поговорить об уверенности на сцене, о том, что такое играть на рояле — это ведь не только нажимать пальцами клавиши и совсем не то, что сдавать зачеты…

- А что такое — по-Вашему - означает играть на рояле? Можно это словами объяснить?..

- Это ведь не только играть зачеты постоянно — это что-то другое. Часто ведь бывает, что главное — это зачет, и все внимание обращается на ошибку.

Георгий:

- Интересный вопрос: что такое играть на рояле!.. Посмотрите фильм «Сталкер» Тарковского, может быть, родится представление о том, что это за процесс…

Пианист Георгий Осокин. Фото: PAWEL SUPERNAK / PAP

- Нет-нет, вопрос в том, что это для исполнителя: часто ведь говорят — современный подход, современное прочтение… Вот как это — в игре на рояле?

Андрей:

- Это очень долгая тема, тоже очень интересная. Но если говорить конкретно о мастер-классе, мне важно было показать, что хорошего есть в этих пианистах или пианистках, сфокусироваться на их талантах, не на ошибках, а на том, что в них прекрасно и что нужно развивать. Мы все допускаем ошибки, но это не так уж и важно.

В принципе, то, что делал я, очень близко к тому методу, что есть у нашего отца в педагогике. Метод - в развитии положительных, хороших, замечательных качеств каждого ученика.

У каждого ученика это будут свои сильные качества — у кого-то это темперамент, у кого-то — лирическая составляющая, кто-то невероятно умно играет, кто-то с потрясающей памятью может запомнить огромные, сложнейшие фуги Баха.

Именно поэтому многие ученики и ученицы нашего отца играют очень по-разному. И мы тоже этому яркое подтверждение — два брата, оба учились у своего отца, но у каждого своя, очень индивидуальная, яркая, манера исполнения. Это необычно. Обычно один педагог делает такие свои многочисленные копии…

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт КЗ "Дзинтари"

- Нет, ну почему же!.. Позвольте не согласиться — может быть, ученики и копируют других на каком-то этапе, но ведь каждый своим путем идет. Вот Вы, Андрей учились после Риги еще и в Лондоне, а Георгий — в Нью-Йорке, теперь - в Германии.

Андрей:

- Да, но этот импульс к поиску своего пути и своего звучания, к генерированию художественных идей — его нужно дать, чтобы в искусстве интересоваться чем-то кроме беглости пальцев.

Импульс создавать какой-то прекрасный мир на языке музыки, который всем будет почему-то понятен, независимо от того на каком языке люди говорят. Кстати, это к вопросу о том, что значит играть на рояле…

- Георгий, у меня к Вам вопрос. Накануне интервью мы обсуждали с коллегами, что нам, людям не очень-то сведущим в музыке было бы интересно узнать. И такой возник вопрос: в том смысле, чтобы деньги этим зарабатывать, не занимаясь ничем другим, пианист — в этом смысле — профессия? Или…

Георгий:

- Я не считаю это профессией. Это только один процент может — зарабатывать только этим. Это супер концертирующие пианисты, музыканты могут зарабатывать только этим и не преподавать, нигде не участвовать — даже в камерных ансамблях не участвовать! - а только играть концерты. Но такая у нас сфера деятельности…

- Так что у родительских надежд и амбиций риски очень большие…

- Естественно!

- Приходилось слышать от молодых людей, выбравших музыкальные профессии, что не во всех конкурсах вообще есть смысл участвовать — и если призовые меньше какой-то там суммы, то нечего и время терять.

Георгий:

- Здесь смысл в том, что большая разница между конкурсами, которые имеют большие призовые суммы — и маленькими, которые часто местечковые. А больших конкурсов в мире всего пять-шесть, и на них действительно есть смысл готовиться сколько-то лет.

Я, допустим, готовился на конкурс Шопена четыре года, даже почти пять лет — как на Олимпиаду - конкурс раз в пять лет проходит. У меня была цель — и четыре года я готовился к этому конкурсу.

- Но так ведь в результате Вы и попали в десятку лучших, стали лауреатом… И в чем вообще смысл для молодого пианиста в участии в конкурсах — прославиться, заработать «прозвучать»?.. Конкурс Шопена, если не ошибаюсь, ведь широко транслируется?

- Он транслируется везде — десятки миллионов людей по всему миру его смотрят. Не только, естественно, в Польше, где он транслируется по первому каналу — весь день показывают, начиная с первого тура, они все полностью показывают. Естественно, к финалу аудитория прибавляется, и она не только европейская, она еще и американская и азиатская. Потому что в Азии огромнейший интерес к этому конкурсу.

Вообще я считаю, что если говорить о конкурсах, то есть смысл участвовать в конкурсах, где есть большое присутствие медиа. Потому что это давление на консервативных членов жюри, они не могут выбрать победителем что-то такое серенькое, эта возможность минимизируется.

Георгий Осокин на пресс-конференции. Фото: Паула Чурксте\ LETA

Нас слушает публика— но ведь и покупает билеты публика, и публика разная, она есть везде, вот это — точка отсчета. Когда публики больше, когда это и интернет-публика, когда там разные формы существуют, как на больших конкурсах, когда обсуждается — как в Италии и России - кто как играет… Тогда это имеет какой-то смысл. Потому что тогда ты не просто участвуешь в конкурсе, а играешь на каком-то фестивале, который везде смотрится.

Андрей:

- Да, это такая платформа…

Георгий:

- Да, я и воспринимаю это именно как платформу в сфере медиа. Потому что невозможно всю жизнь играть в одном городе и иметь какое-то развитие. К сожалению.

- Да, вы предвосхитили мой вопрос: мы с коллегами и это обсуждали… Можно ли стать успешным музыканту, не уезжая из Латвии?..

Андрей:

- В музыке это невозможно. А если, например, говорить о живописи, можно представить художника, который жил в одном городе, что-то рисовал-рисовал а потом все признали, что он гений.

- Ну, с художниками понятно — можно жить впроголодь и оставить шедевры после себя. А у музыкантов все же очень живая материя вашего искусства...

- Да. Поэтому для исполнителя всегда будут тесны рамки одного государства, такова жизнь, это просто условия игры, которые надо принимать.

- Вопрос Георгию. Вы планирует еще в ближайшее время участие в конкурсах?

- Не знаю, у меня пока что очень насыщенный концертный график. Знаю, например, что у меня будет осенью — следующей осенью, в 2018 году - концерт в Англии.

- Это какой зал?

- Это Куин-Элизабет-Холл (Queen Elizabeth Hall), там у меня планируется лондонский дебют. Какие-то концерты планируются в Испании, в Португалии скоро... Могут так ответить, что если и будут какие-то конкурсы, то только самые большие, а их всего четыре штуки, как у теннисистов турниры Большого шлема. И на одном из них я уже был.

- А что будете играть в Лондоне осенью 2018 года?

- Пока еще не знаю… Слава Богу, свобода выбора есть, а то были бы руки связаны. Условно говоря, иногда ты знаешь, что через три месяца хочешь сыграть вот это, потом ты меняешь свое мнение… За год — знаешь, что вот это, потом меняешь свое мнение. Это же живая материя.

Андрей:

-

Вообще выбор программы, выбор репертуара - он очень мистический, очень интуитивный. Это долгое прислушивание к себе, это как… Ну, допустим, как человеку решить на три года поехать жить во Францию

… Это очень большое решение — примерно такое же, как решить играть программу французской музыки. Очень сильно нужно понять, что я действительно этого хочу, что я действительно хочу сказать что-то новое в этой музыке…

Андрей Осокин с Инесе и Дианой Галанте - в августе он выступит в программе SUMMERTIME. Фото: Зане Битере, LETA

Георгий:

- Например, Тарковский хотел снять фильм по Достоевскому, про Раскольникова, но не снял в итоге. Потому что появилась какая-то другая идея, к которой он тоже шел немало лет, как к каждому своему фильму. Это очень живая материя. К сожалению, пианисты у которых много концертов, они обязаны давать заранее программу.

Например, Германия, очень консервативная страна — утвердили за полгода, а ты хочешь что-то поменять, но нет, нельзя. Все зависит от удачи, от того, насколько у тебя умный менеджер, насколько он за тебя переживает, как умеет договариваться.

Конечно, нам должно быть комфортно выступать.

- И последние мои вопросы каждому из вас. Первому — Андрею. Вот Вы проводили мастер-классы с молодыми пианистами. Кого-то можете из очень перспективных латвийских подрастающих пианистов назвать?

Андрей:

- Да, у меня в феврале были мастер-классы в Риге в день концерта, там были восемь замечательных музыкантов. Некоторые меня поразили, но не хочу называть имя, чтобы не сделать их какой-то белой вороной в школе … вот, мол, ты у нас такой… чтобы в школе какая-то такая не возникла ситуация...

Георгий:

- … Травля, у нас это любят.

Андрей:

- Но меня искренне очень удивил уровень подготовленности и талантливости молодых пианистов. Потому что не только я им давал что-то, какие-то свои знания. Но и они меня заряжали энергией, любознательностью, интересом и очень быстрой реакцией — они очень быстро учатся, и это здорово. Я и тогда говорил, и сейчас могу повторить, что музыкальный уровень подготовки у нас очень хороший, и что у Латвии есть большое будущее.

Георгий:

- Подчеркнем: музыкальный уровень - именно для детей.

Андрей:

- Да, именно для детей. Педагоги прекрасно работают, и огромная радость за то, как много они умудряются открыть в этих совсем маленьких 12 — 14 -летних детях.

- Вопрос Георгию. Знаю, что Вы пишете и музыку к кинофильмам, но всегда подчеркиваете, что это — всего лишь опыт и только хобби. А планы в этом направлении какие-то есть?

- Это был пока только опыт, да. Возможно, у нас будут какие-то проекты с моим другом Владимиром Духовым, он сын той самой Аллы Духовой, которая - балет «Тоддес», отметивший двадцатилетие в этом году. Владимир кинорежиссер, и, возможно, мы будем с ним вместе что-то делать, потому что он снимает художественное кино, авторское кино, и это интересно.

А что касается меня, я написал несколько саундтреков к короткометражным, в основном, фильмам. Где-то помог одному венесуэльскому режиссеру с его дипломной работой — он заканчивал в Штатах, в Лос-Анджелесе, где-то еще кому-то помог.

Еще был фильм про нашего местного художника Оскара Рабина, к которому весь саунтрек был мною написан, к сожалению, проект не состоялся пока.

То есть были какие-то мелкие проекты, для меня это опыт. Пока для меня это хобби, развлечение.

- А кино на вас как музыканта оказало влияние? Если да — то в чем?

- Да, безусловно. Бывает в жизни, что вы видите какое-то произведение искусства, которое как-то вас меняет.

Это может быть живой концерт пианиста, может быть картина, которой пятьсот лет, может быть фильм, которому две недели... Лично для меня из недавних таких впечатлений было два.

Первое — это когда Барышников приехал к нам в Оперу и мне посчастливилось попасть на этот спектакль. (Речь идет о спектакле «Письмо человеку» - Т.О.) И второе — последний фильм Германа «Трудно быть Богом». Вот это два сильных впечатления, которые повлияли на мое мышление.

- Вы много ездите, концерты в разных частях мира… А дом для вас сегодня — где?

- Дом, это там, где тебя любят. Дом может быть везде. Но здесь, естественно, сосредоточено больше всего людей, мне близких, давних друзей, поэтому — здесь, в Риге и дом.

Андрей:

- Для меня так же. Хотя я пять лет подряд и жил в Лондоне. Но благодаря тому, что

есть средства связи, которые позволяют общаться с людьми хоть в Сиднее, хоть в Мельбурне, хоть в Ванкувере — мир стал очень открыт. Но очень важно, куда ты возвращаешься, чтобы немножечко восстановить свои силы, свою жизненную энергию.

И да, место, где много друзей , где семья — оно самое прекрасное. Тут я ничего не могу дополнить.

- Спасибо.

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