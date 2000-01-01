10 невероятных фактов о костюмах всемирно известного Cirque du Soleil

После четырехлетнего перерыва Cirque du Soleil снова вернется в Ригу и представит свою постановку Varekai в «Арена Рига» с 20 по 24 сентября. Зрителей ожидают пять дней фееричных, ярких и неповторимых номеров от лучших артистов мира и профессионалов своего дела. Особого внимания заслуживают костюмы, представляющие собой настоящие произведения искусства.

Уникальность Cirque du Soleil и Varekai в том, что

шоу всегда объединяют в себе все мыслимые направления искусства: музыку и дизайн, танец и живой вокал, видео-арт и грим, не забывая при этом и о цирковом искусстве во всех его проявлениях – от уличных жанров до высокотехнологичной воздушной акробатики.

Тем самым Cirque du Soleil стремится стимулировать фантазии, будить чувства и подстегивать эмоции людей по всему миру.

Сценические костюмы и образы героев шоу продуманы до мелочей, а их разнообразие и эффектность поражают воображение.

Представляем вашему вниманию 10 невероятных фактах о костюмах для шоу Varekai:

Все костюмы Cirque du Soleil создаются индивидуально, и большая их часть производится в мастерских компании, расположенных в штаб-квартире в Монреале. В общей сложности в мастерских занято около 300 мастеров.

В 2016 году в мастерских Cirque du Soleil произвели около 14 000 предметов и элементов костюмов (трико, шляпы, парики, платья, броки, обувь и пр.), для чего использовалось почти 30 км ткани со всего мира.

Среди материалов, чаще всего используемых при изготовлении и дизайне костюмов, достаточно много композитных - таких, как силикон, латекс, пластики, волокно, кожи, пенки и уретан.

Можно сказать, что по всему миру путешествует около 4 500 костюмов – с учетом того, что в штате Cirque du Soleil работают 1300 артистов и для каждого изготавливается запасной костюм.

Сотрудники костюмерной Varekai около 60 раз в неделю затевают стирку.

Костюмерная ухаживает за 2000 элементов костюмов, обуви, париков, головных уборов и аксессуаров. Из 21 грузовика 1,5 грузовика – это костюмы и оборудование костюмерной.

На каждый костюм Водоросли из номера «Скользящая поверхность» нашивается 22 метра ткани.  3500 кристаллов Swarovski украшают костюм Нареченной.

104 щупальца украшают костюм Жгутика из номера «Скользящая поверхность»

Каждый костюм с лепестками (номер «Скользящая поверхность») украшает 80 листочков. Костюмеры отпаривают примерно 1200 лепестков перед каждым шоу – один за другим и все вручную.

В знак своей любви Икар отдает Нареченной перо – это настоящее перо страуса альбиноса

Международная труппа Varekai состоит из 50 артистов и музыкантов из 13 стран, в том числе, 6 певцов и музыкантов, а еще около 50 человек – тренеров, физиотерапевтов, костюмеров, стейдж-менеджеров, технических специалистов и административного персонала – помогают им каждый раз воссоздавать таинственный лес и историю Икара.

История шоу стара как мир и продолжает древнегреческую легенду об Икаре – раненый, он падает в неведомый, таинственный лес. Чтобы выбраться и выжить, чтобы найти себя и не сломаться, он должен вновь обрести крылья.

В странствиях Икара сопровождают обитатели таинственного леса, расположенного у подножия вулкана, «где бы то ни было».

На грани времен, в мире, где возможно все и даже больше, шоу поет вдохновенный гимн любви, переосмыслению жизни и вновь обретенному чуду, таящимся в основе мироздания и нашей души.

Билеты на представления Varekai в продаже в кассах Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.