Картину Ван Гога, написанную им в психбольнице, продали за 81,3 млн долларов

Картина Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» вызвала настоящий ажиотаж на торгах аукционного дома Christie's и была продана за колоссальные 81,3 млн долларов.

Художник работал над этой картиной в конце августа и начале сентября 1889 года, когда находился в клинике для душевнобольных в Реми-де-Прованс, неподалеку от Арля.

Ван Гог попал в эту больницу после того, как рассорился с Полем Гогеном и отрезал себе мочку уха. Ссора с приятелем так потрясла художника, что он не брал в руки кисти почти девять месяцев.

Специалисты полагают, что в мазках на «Вспаханном поле» проявились неконтролируемые силы, оказавшие разрушительное действие на разум Ван Гога.

Полотно, входившее в частную коллекцию, было выставлено на торги с начальной ценой в 50 млн долларов. Аукцион транслировался в прямом эфире, отмечает ТАСС. Имя покупателя по его пожеланию осталось неназванным.

Также в Нью-Йорке за 12,7 млн долларов была продана «Импровизация с лошадьми» Василия Кандинского, а полотно Анри Матисса «Регата в Ницце» при эстимейте в 12 млн долларов было продано за 16,6 млн долларов.

Всего в выставленную на торги коллекцию, собранную американскими филантропами Перри Бассом и его супругой Нэнси Ли, входило более 60 работ.

Общая выручка по итогам аукциона составила 479 млн долларов.







