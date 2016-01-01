Приглашают спеть вместе с профессионалами ораторию Генделя «Мессия»

В воскресенье, 17 декабря, в 19.00, в Домском Соборе уже во второй раз прозвучит одно из самых любимых произведений периода Рождества и Адвента - фрагменты из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя, где вместе с дирижером Интом Тетеровским, музыкантами Эвией Мартинсоне (сопрано), Лаурой Грецкой (Альт), Райтисом Григалисом (бас-баритон) и Мартиньшем Звигулисом (тенор), хорами «Balsis», «Fortius» и барочным оркестром «Collegium Musicum Riga» под управлением дирижера Мариса Купча, каждый зритель будет приглашен принять участие в совместном пении, напевая специально подготовленный нотный материал, доступный на домашней странице - singalong.com.

Солисты хора «Balsis», которые вновь участвуют в этом проекте, говорят: «До осени прошлого года мы не слышали о всемирно известном движении «Sing Along», которое является ежегодной, популярной и привычной практикой. Это событие, которое мы с нетерпением ждем и хотим повторить. «Sing Along» позволяет испытать такое необычное чувство общности и единения между теми, кто находится на сцене, и теми, кто находится в рядах слушателей».

В совместном исполнении Генделя «Мессия» может принять участие любой слушатель, не только те, кто поет в хоре, но и те, кто просто любит пение, нужно только быть одним из участников этой группы голосов: сопрано, альт, тенор или бас. Любой, кто хочет принять участие в этом мероприятии, может следить за информацией на домашней странице и в социальных сетях, поскольку организаторы мероприятия запланировали также несколько репетиций. «После совместного пения в декабре 2016 года некоторые зрители признались, что сначала они стеснялись петь, поскольку обычно они не делают это на концертах, но это не обычный концерт, и здесь можно петь! И можно петь свободно, не оглядываясь на свои способности и познания в музыке. Величайшей магией этого события является то, что все поют. И даже если ты не поешь, такой концерт стоит послушать, поскольку звучит качественная и приятная музыка!», - подчеркивают участники прошлогоднего концерта.

Оратория «Мессия» пользуется неизменно большой популярностью в англоязычных странах - Великобритании, США, Канада и Австралия. Движение «Sing Along» собирает многие сотни участников во время Рождества.

Возможность участия в особенном концерте как для слушателя, так и для поющего участника стоит 15 евро, билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze по всей Латвии и на веб-сайте www.bilesuparadize.lv.

На домашней странице www.singalong.lv доступны ноты и специальное обучающее видео, чтобы каждый мог индивидуально освоить материал в подходящее для себя время и спеть на совместном концерте 17 декабря. Всего будет исполнено пять частей произведения, концерт продлится около 1,5 часов.

Sing Along (совместное пение) - новый проект совместного пения в Латвии, который был впервые организован в декабре 2016 года, когда была исполнена «Мессия» Генделя, а уже весной 2017 года были представлены произведения латышских композиторов. Традиция совместного пения, которая укоренилась в Европе уже много десятилетий назад, и в какой-то степени не является чуждой для Латвии - участники хорового движения с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях по совместному пению (яркие примеры - Праздник песни или тематические концерты).