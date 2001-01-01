5 книг в подарок креативным латвийцам

В чем польза беспорядка? Что помешало фотографии убить живопись? Как выжить в эпоху постправды? Ответы на эти и другие насущные вопросы вы получите, изучив книжные новинки, рекомендуемые Вадимом Агаповым, ведущим передачи «Не упускай из виду» на Латвийском радио 4.

Тим Харфорд. Хаос. Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему

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Колумнист Financial Times и автор бестселлера «Экономист под прикрытием» Тим Харфорд призывает нас открыться хаосу и творческому беспорядку. Он приводит впечатляющие факты из опыта известных музыкантов (Кит Джарретт, Майлз Дэвис, Дэвид Боуи, Брайан Ино), звезд (Арнольд Шварценеггер), политиков (Мартин Лютер Кинг, Тони Блэр), дизайнеров (Роберт Пропст), ученых (Чарльз Дарвин), спортсменов (Владимир Кличко, команда велогонщиковSky, Владимир Крамник) и бизнесменов (Сергей Брин, Стив Джобс, Джефф Безос), чтобы доказать преимущества непредсказуемой среды перед строго упорядоченной, импровизации - перед жесткими формулами, креатива – перед контролем. Самое главное – книга учит отличать творческих бардак от обыкновенного и никогда не пересекать эту грань. Разве что иногда.

Лактат Гагарина. Избранное собрание поискового спама

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А вот пример продуктивного хаоса из недавнего прошлого. Поисковый спам был вполне легальным заработком в интернете. Сейчас он уходит в прошлое из-за контрмерGoogleи криптовалютного бума. Отобычногопочтового спама он отличается тем, что вводит в заблуждение не пользователей, а поисковые сайты. Идея проста до безобразия – собрать на одной вэб-страничке как можно больше слов, которые чаще всего гуглят, а потом перенаправить искавшего на какую-нибудь рекламу. Таким образом невольно создается мгновенный слепок массового бессознательного. К сожалению, страницы эти (на сленге программистов - дорвеи) как правило скрыты от глаз. Тем интереснее данная подборка. Читается как сюрреалистические коллажи в духе Уильяма Бэрроуза или рэп-баттл Ильи Лагутенко с Псоем Короленко.

Дэвид Хокни, Мартин Гейфорд. История картин: от пещеры до компьютерного экрана

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Как на неподвижной картине передать движение и время? И почему над этой проблемой все еще имеет смысл биться, хотя изобретено видео и кино? И по какой причине режиссеры постоянно обращаются к приемам живописи, когда у них под рукой более совершенные технические средства? И что помешало фотографии окончательно убить живопись? Обо всем этом один из пионеров поп-арта Дэвид Хокни рассуждает с арт-критиком Мартином Гейфордом, свободно переходя от высоких образцов (Веласкес, Эйзенштейн) к попсовым (Дисней).

Питер Хук. Хасиенда. Как не стоит управлять клубом

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О легендарности манчестерского клуба «Хасиенда» можно судить по выступавшим в нем группам (Joy Division,New Order,Happy Mondays,первый концерт Мадонны в Великобритании), по раскрученным им стилям (здесь зародился эйсид-хаус и рейвы) или по результатам аукционов – когда клуб закрывали, фанаты выкупили даже дверь туалетной кабинки. Обо всем этом бывший басист Joy Division и один из совладельцев «Хасиенды» Питер Хук пишет вскользь. Любителей баек он отсылает к фильму «Круглосуточные тусовщики», аттестуя его дурацким, но милым. Самого же Хука заботит не милота, а конкретика – почему несмотря на креативность клуб все же прогорел? По словам самого Хука его книгу проштудировал чуть ли не каждый британский бухгалтер.

Дэниел Левитин. Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды

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Автор книги - саунд-дизайнер (на альбомах Криса Айзека, Джо Сатриани и др.), когнитивный нейробилог (им открыт «эффект Левитина» и написан ряд бестселлеров о влиянии музыки на мозг) и немного телезвезда (засветился в 8 сезоне «Теории большого взрыва»). «Путеводитель по лжи» он начал писать еще в 2001 году, когда интернет-бум вызвал массовые беспокойства о низкой компьютерной грамотности. Уже тогда Левитин заподозрил, что с ростом компьютерной грамотности возрастет информационная безграмотность. Так и случилось, апофеозом чего стало провозглашение в 2016 году «эпохи постправды». С точки зрения Левитина никакой постправды нет, а есть элементарное неумение критически анализировать новостные ленты. Не размениваясь на разоблачение частных случаев, книга дает сжатые сведения о том, как можно исказить факты с помощью цифр, графиков, слов и риторических приемов. Приятный бонус: дочитав книгу, вы уже никогда не назовете метод Шерлока Холмса дедуктивным (спойлер: он абдуктивный).