Алексей Учитель в Риге: честь «Матильды» готов отстоять на дуэли

Кинорежиссер Алексей Учитель на встрече с рижской публикой в Доме Москвы рассказал о новом фильме, который снимет в Латвии о Викторе Цое. И много говорил о нашумевшей «Матильде»: о том, как родился замысел фильма о любви цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской, о том, какие курьезы происходили на его съемках и чем завершился скандал вокруг картины.

Религиозные организации Латвии не решились на громкую акцию протеста, ограничились лишь раздачей брошюры «Император Николай II. Крестный путь» с «правдивой информацией» о царе-страстотерпце перед Домом Москвы.

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«Плохо, когда фильм всем нравится, или всем не нравится. А когда возникает дискуссия на историческом материале, это хорошо», — начал беседу режиссер. Он отметил, что по задумке и масштабам «Матильда» — уникальное явление. Только в съемочной группе трудились 400 человек, а в массовке участвовали более полутора тысяч.

«Матильда» обросла мифами, слухами и преувеличениями», но мне бы хотелось, чтобы зрители смотрели фильм без багажа скандалов», — признался Алексей Учитель. И в красках описывал гонения, с которыми ему пришлось столкнуться в России. Рассказал даже, что накануне премьеры в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге один мужчина вызвал его на дуэль. «Я дал согласие и предложил выбрать оружие, он до сих пор ждет».

О мракобесии

Люди, называвшие себя православными, призывали сжигать кинотеатры, убивать людей, кидали в нас бутылки с зажигательной смесью. Все это было до проката.

Один активист, которому давали слово на радио и на телевидении, затем был арестован, и выяснилось, что он — преступник, который восемь лет отсидел за убийство

Я общался с депутатом Поклонской (инициатором гонений на фильм — прим. авт.) пять минут, это тяжелый случай. Хотя я ее по-человечески понимаю, она искренне влюблена в Николая II. Думаю, ее случаем должна заниматься медицина…Я точно знаю, какие две женщины в России не станут президентами. Это Поклонская и Ксения Собчак, к которой я очень хорошо отношусь.

И победе разума

Когда «Матильду» по инициативе Станислава Говорухина показали в Российской Госдуме, депутаты шутили: «Поклонская ляжет поперек дверей». Один из ее сторонников пытался заклеймить фильм, но депутаты не дали ему договорить, затопали ногами...

По всей стране премьеры прошли без провокаций. Только в Екатеринбурге были звонки о заложенных бомбах в кинотеатрах и торговых центрах, 15 мест эвакуировали, люди ждали сеанса чуть ли не до ночи. Когда я увидел, сколько в зале молодых людей, понял, что не все потеряно... Пытались толкнуть Россию в пропасть, но победило не мракобесие, а разум.

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О замысле «Матильды»

Мне предложили снять биографический фильм о балерине Матильде Кшесинской. Но сама по себе ее биография меня не интересовала. Несколько лет назад я собирался снимать фильм «Дно» о трех днях отречения Николая II. Мне была интересна фигура последнего императора и его первая любовь, которая была искренней, не пахабной. И мне захотелось рассказать о четырех годах из жизни будущего императора, когда решалась судьба России, в том числе и той, в которой мы живем сейчас.

О Николае II

Мне хотелось рассказать, как формировался Николай II, а не статую показать бронзовую. Я считаю, что умение в себе сомневаться — хорошее качество для руководителя. И разве плохо, что он влюбился в красивую женщину? Его выбор был мучительным — об этом фильм.

Кшесинская дала будущему царю не только секс, но и ощущение самого себя. Ведь он был зажатый человек, а она открыла ему ощущение свободы.

Я не согласен с мнением, что Николай был безвольным. Он сделал колоссальное количество хороших дел для страны. В 1913 году Россия процветала, была первой в Европе и второй в мире... По закону мелодрамы «Матильда» должна была закончиться коронацией. Но царем Николай II стал после трагедии на Ходынке: то, как он повел себя там, раскрыло его человеческие качества».

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О телеверсии «Матильды»

Осенью 2018 года выйдет четырехсерийная телеверсия «Матильды». Она будет в два раза длиннее фильма и позволит раскрыть побочные линии. В том числе, линию безумно влюбленного в Матильду офицера Воронцова, которая дана в фильме пунктиром. Я три месяца уговаривал Данилу Козловского сыграть эту роль, он ведь никогда раньше не снимался во второстепенных ролях. У его персонажа был прототип, английский офицер, который безумно влюбился в Матильду Кшесинскую и бросил свою невесту. После чего невеста повесилась.

Об исторической достоверности

Одних костюмов для «Матильды» пошили семь тысяч, включая коронационные. У нас уже прошли две больших выставки, одна — в Екатерининском дворце в Царском селе, в ГУМе на первой линии выставляли 150 костюмов и часть реквизита, в том числе подлинный мотоцикл 1896 года. Наши костюмы запросили несколько музеев, в том числе Эрмитаж. Да, балерины у нас танцуют в пачках со светодиодными лампочками, но ведь электричество в конце 19 века уже было изобретено. И то, что будущая императрица Александра и мать Николая II, которую играет Ингеборга Дапкунайте у нас говорят с акцентом, это оправданно — ведь одна была немкой, а другая — датчанкой. Мне говорят: «Матильда Кшесинская не посещала коронацию Николая II». А я отвечаю: «Покажите документы, удостоверяющие это, их нет. Все известные люди стремились попасть на подобные мероприятия, и Матильда вполне могла там быть».

О кастинге

Ларс Эдингер, сыгравший цесаревича Николая, ведущий актер берлинского театра «Шаубюне». На роль Николая я пробовал многих наших актеров, включая и Данилу Козловского. Но мне важно, чтобы характер актера был похож на то, что он играет, тогда получается выдающийся результат. Мы приглашали Ларса на второстепенную роль доктора, но когда увидели его в гриме и с бородой поняли: это наш Николай. А когда Ларс появился в полном облачении в сцене коронации, многие из массовки зашептались: «Олег Янковский». Немецкая актерская школа очень близка к русской, та же система мышления. Ларс и играл на русском, но потом его переозвучил актер Максим Матвеев.

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О курьезах на съемках

Мы снимали сцену коронации Николая II в цеху военного завода в Питере. Многие из массовки начинали креститься, заходя в павильон с декорацией Успенского собора. Когда пришла пора разбирать декорацию, бригада строителей отказалась. Пришлось нанимать более пьющих людей. В самом Успенском соборе снять сцену не получилось, нам предложили только три дня, а потребовалось десять...

Во время съемок в Царскосельском дворце наша тележка врезалась в основание старинной вазы. Директор дворца, увидев это, упал в обморок. Нас выгнали, пообещав, что выставят счет за реставрацию в несколько сотен тысяч евро. Нам бы не хватило никакой сметы! Но директор дворцового комплекса нас успокоила: «Никому не говорите, но у вазы, которую вы повредили, основание было современное». На реставрацию ушла незначительная сумма.

О сценарии

Главная проблема русского кино — слабые сценарии, мы потеряли сценарную школу. Я долго искал сценариста для «Матильды». И в итоге нашел писателя Александра Терехова. С ним было очень интересно: он умеет придумывать и прекрасно владеет словом. А до встречи с ним я пробовал привлечь американского сценариста, закончившего Гарвард. У него мать балерина, он прекрасно знает русскую литературу. Но я понял, что у нас настолько разные подходы. Мы привыкли придумывать обстоятельства, а потом подстраивать их под драматургические схемы. А американец, наоборот: сначала дает стандартную схему, а потом подстраивает под нее историю. Мы не сошлись.

О силе искусства

Помню, мы снимали в Крыму «Дневник его жены» о последней любви Ивана Бунина. И на съемках постоянно присутствовали человек пять рабочих, которые попивали. Через две недели их бригадир, здоровый мужик, подошел к исполнителю главной роли, актеру Андрею Смирнову с книжкой Бунина: «Иван Алексеич, поставь автограф!». Рабочие подумали, что Бунин играет в фильме самого себя.

О Крыме

Я снял три фильма в украинском Крыму, и ни разу не было ощущения, что нахожусь в Украине. История с Крымом противоречивая. И юридически присоединени его к России прошло не совсем правильно. Но народ Крыма его идею поддержал.

О Викторе Цое

Когда начиналась Перестройка, я снял документальный фильм «Рок» с участием Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя. Поначалу, они воспринимали меня как пришельца. Цой был молчаливый, говорил по десять слов в неделю и работал в кочегарке. Мы с оператором просидели с Цоем в кочегарке двое суток. Потом он посмотрел отснятый материал, вышел из зала мрачный. Я спрашиваю: «Ну как?». «Нормально», — отвечает. Так меня пустили в среду.

Когда случилась страшная авария под Тукумсом, я поехал на это место, пообщался с водителем «Икаруса», в который врезался Цой. И по просьбе близких Виктора снял фильм в память о нем «Последний герой». Но все эти годы мне не давал покоя водитель «Икаруса». Ему было лет сорок, он вообще не знал, кто такой Цой.

Сюжет нашего фильма (по жанру это роуд-муви) начинается с аварии, история разворачивается после смерти музыканта, когда гроб с его телом три дня везли в автобусе. Там находились все близкие Цою люди: его жена, его последняя любовь, его сын, продюсер Айзеншпис, музыканты из группы «Кино».

И за рулем был водитель «Икаруса», все остальные везти отказались. За три дня, в течение которых водитель больше молчал, он сблизился с этими людьми. Хотя потом они узнали, что он невольный участник аварии. Магия Цоя фантастическая, молодые люди до сих пор слушают его песни. Это удивительно. Думаю, дело тут не в аварии…Часть съемок мы проведем в Латвии, в районе тех мест, где все случилось.