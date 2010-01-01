Казимир Малевич: что скрывает от публики «Черный квадрат»?

В глазах непросвещенных потомков один из самых известных в мире русских художников Казимир Малевич оказался в очень двусмысленном положении: знаменитый «Черный квадрат» знают, кажется, все, о нем и сегодня непримиримо спорят. Только вот ирония судьбы!.. Знаковая работа заслонила собой все остальное, что было создано этим художником и теоретиком искусства.

Три этажа выставочного павильона ВДНХ "Рабочий и колхозница» на несколько месяцев отданы разнообразному и мало известному широкой публике наследию Казимира Малевича. От немногих его сохранившихся ранних работ и неожиданных патриотических лубков 1914 года - до теоретических трудов и манифестов основателя супрематизма, родословной и потрясающей эмоциональной силы портретов позднего периода.

Выставка в павильоне "Рабочий и колхозница" FOTO: Владимир Вяткин, Sputnik/Scanpix

Наследие художника, представленное на богатейшей московской выставке «Малевич. Не только «Черный квадрат», о многом заставляет призадуматься. Ведь не секрет, что «Черный квадрат» Малевича многие до сих пор склонны считать издевательством, шуткой, насмешкой над доверчивой публикой. Говорят, что, мол, такое нарисовать сможет даже ребенок!..

Патриотический лубок - неожиданная сторона творчества Малевича FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Ходишь по выставке, смотришь и удивляешься: «Неужели и это - Малевич?!..» И так ли, в конце концов, так ли прост этот его «Черный квадрат», если придумал и создал его художник, в совершенстве владеющий столь разнообразными живописными стилями и техниками, в том числе очень сложными?.. Что же так зашифровано в этом квадрате, что так и не разгадано искусствоведами, и уж совсем непонятно непросвещенному зрителю?..

"Три фигуры в поле", работа К.Малевича из частного собрания FOTO: Русский TVNET

...Импрессионистский городской пейзаж - вот старый дом с верандой, написан в те еще времена, когда Казимир Малевич служил на чиновничьей должности в Курске, мечтал посвятить себя живописи. Колоритные «Косарь» и «Жница» - новоявленные русский кубизм Малевича наделяет деревенских людей чертами богатырей, почти сказочных персонажей. А вот Малевич уже узнаваемый по яркости цвета и геометрии форм работы - тот его «чистый» супрематизм, с которым имя художника чаще всего ассоциируется...

Малевич-дизайнер представлен флаконами одеколона «Северный»: с белым медведем на пробке - вершине айсберга. Кстати, выпускался одеколон в этих самых флаконах вплоть до 90-х годов и изготавливали бутылочки, как автор это придумал, из особого стекла с трещинками, имитировавшими сколы ледяной поверхности.

Вот архитектурные космические идеи от Казимира Малевича - те, что названны архитектонами и выполнены его ассистентами в гипсе, в виде трехмерных моделей.

Специалистам и знатокам русского авангарда и истории искусства ХХ века, многогранность таланта и творческого наследия Казимира Малевича известна и очевидна. Для остальных выставка - настоящая территория открытий.

Выставочный проект «Малевич. Не только «Черный квадрат» задуман и сделан как проект просветительский, стремящийся показать большого художника и реформатора искусства ХХ века и с неожиданных для публики сторон.

"Портрет матери", К.Малевич FOTO: Русский TVNET

Именно для этой цели в Москве собрали произведения из многих российских региональных музеев, работы Малевича привезли из Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Тулы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска. Есть работы из Государственного музея им. Пушкина, других московских музеев, из частных коллекций.

Сайт выставки

Не секрет, что картины Малевича в его время не очень-то раскупались частниками, художник целенаправленно продавал лучшие работы в Госфонд, из которого они распределялись в областные музеи.

Ну, а как оказались полотна Малевича в зарубежных коллекциях, тут история совершенно уже детективная!.. Ведь с европейских выставок 1927 года многие картины к автору не вернулись...

Александра Шатских, куратор выставки на фоне рисунков К.Малевича FOTO: Владимир Вяткин, Sputnik/Scanpix

Замечательно емкими текстами сопровождаются все разделы экспозиции. Автор текстов - большой знаток творчества Казимира Малевича и куратор выставки Александра Шатских. В позднем - «реалистическом» - периоде творчества Малевича куратор выставки видит диалоги художника с Ренуаром, Сезанном, Ван Гогом, Рембрандтом, художниками эпохи Возрождения...

Кстати, куратор выставки часто проводит по экспозиции и совершенно замечательные экскурсии. Мне на одной из них посчастливилось побывать. Вот же где талант у человека, говорить о сложных и непонятных вещах увлекательно и просто, образно, при этом не упрощая!.

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… Пандус, по которому поднимаешься на второй этаж выставочного павильона, украшен портретами людей, которые на мировоззрение и творчество Казимира Малевича повлияли - здесь и Татлин, и Ларионов, и другие. Спускаясь по другой стороне, смотришь уже тех, кто сам попал под влияние Малевича - в этом ряду и режиссер Сергей Эйзенштейн.

О Сергее Эйзенштейне - на выставке "Малевич. Не только "Черный квадрат" FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

А вот позиции Малевича и Эйзенштейна по отношению к власти были прямо противоположными. Малевич был категорически против того, чтобы искусство служило «не своим» целям, в том числе и целям политическим. Тогда как кинорежиссер Сергей Эйзенштейн сознательно ставил творчество и искусство на службу новому государству и его идеологии. Их споры есть в письмах Малевича к Эйзенштейну, и в его же теоретических статьях.

…Что нам, рижанам, до московской выставки? Ведь работ Казимира Малевича в собрании наших музеев нет, до Москвы - далеко, а к нам такую экспозицию едва ли когда привезут?..

Все так. Но интернет велик и всемогущ - спросите у Google, он даст ссылки на множество телесюжетов, позволяющих заглянуть в выставочные залы, подскажет, где искать лекции Александры Шатских, других специалистов по русскому авангарду.

Кстати, рижанам особенно интересна будет и история реконструкции монумента скульптора Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Основанием для ее монумента - как и было когда-то задумано! - только после масштабной реконструкции, проведенной уже в наше время, стал вновь построенный павильон, открытый в 2010 году.