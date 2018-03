Русалочка станет единорогом на Рижской Фотографической биеннале

Mika Dive. Образ из рекламной кампании Трампа в Японии, 2016 FOTO: publicitātes

Название биеннале «I Like Your Face» отсылает к слоожным процессам образования идентичностей и значений. Лицо является и маской, и ролью, которую мы принимаем на себя в обыденной жизни. В социальных сетях мы часто отмечаем, что нам что-то «нравится» (like), - но что мы видим на самом деле и что представляем? Возможна ли встреча с иным? Фестиваль обращается к проблематике этих отношений, рассматривая, как меняется духовный климат под влиянием современных технологий, как проявляются эмоции людей, как воображаемая принадлежность к какой-то группе уживается с обыденными социальными ролями.

«В результате стремительного развития современных технологий нам приходится переоценивать значение изображений и заключенное в них послание», - говорит куратор выставки Инга Брувере. По ее словам,

цель биеннале - обозначить, как меняется сегодня понимание фотографии, как это проявляется в искусстве?

Центральным событием биеннале станет международная выставка под эгидой куратора Инги Брувере «Эра экрана I: Автопортрет», которая пройдет в Рижском художественном пространстве (Rīgas mākslas telpa). В ней примут участие 12 авторов из десяти стран: Кейт Купер (Kate Cooper, UK), Анета Гжешиковска (Aneta Grzeszykowska, PL), Антуан Катала (Antoine Catala, FR / USA), Пол Пейпер (Paul Paper, LT), Лига Спунде (LV) и другие. В Интро-зале будут представлены работы финалистов «Приза Рижской Фотографической биеннале 2018» «Ищем новое в фотографии!» - Дианы Тамане (LV), Таави Суисалу (Taavi Suisalu, EE) и Кристины Мадьяре (LV).

Фотографы представят работы о разных аспектах человеческой идентичности: сексуальной, телесной, социальной, исторической.

Тему «магических идентичностей» затронет созданная куратором Шелдой Пуките выставка «Сегодня я русалочка. Завтра я буду единорогом» в галерее MuseumLV и проект в городской среде «Я хочу тебя!», в рамках которого латвийский фотограф Рейнис Хофманис в сотрудничестве с эстонским художником, дизайнером и теоретиком Маргусом Тамму (Margus Tamm) реализует свой фотопроект, имитирующий рекрутский плакат.

В поле зрения художников попадают абсурдные стороны жизни стран Запада и странные личности: экстремалы-националисты, сторонники авторитарных режимов, бизнесмены, похожие на звезд реалити-шоу.

В галерее RIXC покажут инсталляцию «Цветы сердца», созданную художником из Нидерландов Рохиром Арентом (Rogier Arents). Р

итм сердцебиения посетителей приведет в движение плоттер ручки, изображающий линии и точки и заставляющий расцвести нарисованный цветок.

Объединение «GolfClayderman» на выставке «Видеосалон» романтизирует эстетику обыденной жизни, прибегая к символам поп-культуры и гламура начала 2000х. Выставка пройдет в галерее «Alma». А фотограф Мартин Кохут (Martin Kohout) в серии своих работ обратится к отношениям между изображением и его репрезентацией, задавая вопрос - что вообще в наши дни означает фотография. Его выставка будет проходить в галерее «427».

В свою очередь в Рижской Центральной библиотеке в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром имени Марка Ротко пройдет выставка бельгийца Ива Уллена (Yves Ullens) «Дань».

Ирэнка Калицка. Из серии "Фототеатр”, 2013 - 2014 FOTO: Пресс-фото

В Латвийском музее фотографии откроются две выставки. Персональная выставка фотографа Инги Эрдмане «Радость неведения» создана в рамках проекта, в котором клиенты Службы пробации в течение длительного периода документировали знакомую себе среду, которая в ином случае осталась бы для нас скрытой. А выставка учениц фотографа Андрея Гранта - Анды Магоне, Лайлы Халиловой и Руты Калмуки - «Добавленная память» возникла в результате того, что

фотохудожницы фиксировали семейные будни и задавали вопросы о семейных ролях современных женщин.

В рамках фестиваля пройдет и образовательная программа. Дискуссия «Изображение и пропаганда» будет посвящена визуальной коммуникации как идеологическому инструменту в искусстве и масс-медиа.

Интересующиеся историей фотографии приглашаются на лекцию искусствоведа Катрины Тейване-Корпы «Пейзаж в истории латвийской фотографии» и на презентацию литовского куратора и теоретика Витаутаса Михелькевичуса «Картирование искусства».

У молодых посетителей будет возможность поработать с «gif» изображениями в творческой мастерской Виктории Эксты «Подвижная фотография», а семьи с детьми смогут перевоплотиться в волшебных героев при помощи фотографа Рейниса Хофманиса.

Молодые художники познакомятся с междисциплинарным подходом к творческому процессу на мастер-классе фотографа Флориса Шенфельда.

Биеннале предложит отдельную программу в регионах. Персональная выставка Улдиса Бриедиса «На солнечной стороне» в Даугавпилсском Арт-центре имени Марка Ротко будет сформирована из накопленных автором за 50 лет свидетельств времени, в том числе портретов, созданных во время работы фоторепортером в лиепайских газетах (в 60-е и 70-е годы) и затем в Риге - в газетах «Советская Молодежь» и «Diena».

В свою очередь на выставке Лиепайского музея «Ощутить сон отца» фотограф и куратор Мари Шеволд создаст пространство для рефлексии над травмами, воспоминаниями и мечтами и рисскажет как опыт Второй мировой войны переживался ее семьей. Новая фотография Польши будет представлена в Цесисском выставочном зале.

В рамках фестиваля пройдет симпозиум «Воспоминания настоящего» о фотографии в странах Балтии с выступлениями критиков, историков и художников стран Балтии и Европы. Будет затронута тема эротической фотографии и софт-порно 80-х годов.

Полная программа биеннале на сайте >>>