Скончался латвийский писатель и продюсер Марк Дубовский

18 марта в возрасте 58 лет скончался латвийский писатель, продюсер и основатель юмористического фестиваля «Море смеха» Марк Дубовский. Сообщение о смерти появилось на его странице в Facebook.

Дубовский страдал от тяжелых осложнений после гепатита С, который был занесен ему врачами 18 лет назад. За годы болезни писатель перенес несколько сложных операций, а также онкологию.

В июне прошлого года Марку потребовалась пересадка печени. В Латвии такие операции не делают, а за границей ее стоимость составляет порядка 150 - 200 тысяч долларов.

Марк Дубовский был организатором многих известных проектов, в том числе фестиваля «Юрмалина», партнером Александра Маслякова в организации фестиваля «Голосящий Кивин».