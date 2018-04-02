Браво, царица! Хибла Герзмава подарила рижанам неземное наслаждение

Вчера вечером в Латвийской Национальной Опере прошел, нет - пролетел на одном дыхании! - концерт яркой и непосредственной, эмоциональной и страстной оперной дивы Хиблы Герзмавы - ведущей солистки театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и одной из лучших исполнительниц репертуара бельканто. В сопровождении Латвийского симфонического оркестра под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело звезда исполнила знаменитые арии и сцены из опер Дж. Верди, Г. Доницетти, Дж. Пуччини. Это было восхитительно!

Ее имя на афише - гарантия аншлага в любой стране мира. И Латвия, где много поклонников оперного искусства, естественно, не стала исключением. Не по-весеннему промозглым вечером рижская публика собралась в Латвийской Национальной Опере в предвкушении встречи с неповторимой Хиблой Герзмавой - обладательницей уникального голоса, потрясающего артистизма, высочайшей музыкальной культуры, природной женственности, красоты и поистине королевского величия. И эта встреча доставила всем невероятное наслаждение!

«Дорогая Хибла! Спасибо огромное за великолепный концерт! Настоящее наслаждение!!!», «Фабио чудесный!!!! Талантливый, жизнерадостный, веселый! Ваш дуэт, думаю, был волшебным!!!»,

«Восхитительно! Браво!», «Великая оперная певица! Какое счастье, что Вы есть!», «Вы, Хибла, в нашем мире пятый элемент. И пока нет человека, который меня в этом переубедит!!!! Вот так-то...»,

«Спасибо огромное за концерт! Божественный голос! И музыка!», «Хибла, браво! Истинно неземное наслаждение Вас слушать... Much love from Latvia», - вот лишь часть восторженных комментариев, которые оставили зрители на страничке певицы в Instagram после рижского концерта.

Однако не только публика пребывала в восторге, слушая прекрасную музыку и наслаждаясь дивным голосом певицы, но и все участники этого волшебства явно получали искреннее удовольствие от происходящего на сцене.

Мы имеем в виду и саму Хиблу Герзмаву, и очаровательного и немного озорного итальянского дирижера-виртуоза Фабио Мастранджело, мастерски подыгрывавшего ей и шутившего со зрителями, и, конечно, музыкантов Латвийского симфонического оркестра, которым он управлял. Спасибо огромное за незабываемый праздник!

После концерта Хибла Герзмава и Фабио Мастранджело прогулялись по Старой Риге: