Шимкус встречает Чаплина: чем порадует юбилейный год кинотеатра Splendid Palace

В честь 95-летнего юбилея, который легендарный кинотеатр будет отмечать на протяжении всего года, зрителям предложат интересную культурную программу. Кульминацией ее станет уникальный киносеанс 19 декабря: показ немого шедевра Чарли Чаплина «Цирк»(1928) в сопровождении пианиста Вестардса Шимкуса, который исполнит оригинальный саундтрек с элементами импровизации.

"Чаплина и его творчество я воспринимаю как настоящий источник вдохновения, потому что Чаплин символизирует золотой век голливудского кино. Сочинение музыки к его фильму станет для меня уникальным опытом, это будет на 100 % оригинальное сочинение. Для меня это большой вызов, не просто сочинять музыку к фильму, у которого она уже есть. Но я никогда не буду соревноваться с Чаплиным, который в 1967 году сам сочинил музыку к "Цирку", - пообещал Вестардс Шимкус.

«Когда кинотеатр впервые распахнул двери для посетителей, кино воспринималось как чудо, аттракцион. Поэтому для кульминации праздника мы выбрали фильм «Цирк», снятый гением немого кино Чарли Чаплиным. В 21-м веке этот фильм на больших экранах не демонстрировался, особую атмосферу придаст сеансу фортепианное сопровожедние Вестардса Шимкуса», - рассказывает куратор кинотеатра. Splendid Palace Дайра Аболиня.

На протяжении этого года кинотеатр Splendid Palace будет знакомить с программой латвийских фильмов, приуроченных к столетию нашего государства. Кинофестивали «Балтийская жемчужина», «Рижский международный кинофестиваль» и «Большой Кристап» в этом году подготовят особенно насыщенную программу. Меломанов ждет трансляция оперы Верди «Симон Боканегра» из Венской национальной оперы с участием выдающейся латвийской сопрано Марины Ребеки, а также сеанс мюзикла «Поющий под дождем»