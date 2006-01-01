Константин Райкин сыграет в Риге коронную роль

10 и 11 декабря в Театре Дайлес будет показан спектакль московского театра «Сатирикон» «Король Лир» в постановке ведущего российского режиссера Юрия Бутусова, многократного обладателя премии «Золотая Маска». Главную роль в трагедии Шекспира исполняет гениальный Константин Райкин, работа которого была отмечена «Золотой Маской».

Не упрощая шекспировских смыслов и предлагая зрителю довольно сложную метафорическую структуру, Юрий Бутусов рассказывает историю, в которой распад семьи, распад страны, распад личности – все связано друг с другом. Король Лир вообразил себя равным Богу – вот и раздал королевство дочерям, чтобы просто посмотреть, что из этого получится.

В постановке, премьера которой состоялась в 2006 году, использованы переводы Б. Пастернака, А. Дружинина, Н. Кетчера

Лир Константина Райкина «живет в мире, словно созданном на обломках разных миров и цивилизаций. Этот Лир носит черную вязаную шапочку, которую называет короной, и костюм без особых примет эпохи... Старый как мир сюжет – будь то про короля, разделившего свое королевство и оставшегося не у дел, или про простого отца, оставившего детям наследство при жизни и вместо благодарности получившего ненависть и агрессию, – в итоге это сюжет про трагический распад семьи», - пишет о спектакле издание «Театральная Афиша».

Юрий Бутусов славится тем, что умеет сдуть с классики пыль веков и рассказать ее увлекательно. Режиссер не дает зрителю заскучать, насыщая свои постановки шутками, почти цирковой клоунадой и эффектными придумками.

В ролях: Артем Осипов, Агриппина Стеклова, Марьяна Спивак/ Глафира Тарханова, Яков Ломкин, Константин Третьяков, Владимир Большов, Тимофей Трибунцев, Денис Суханов, Елена Березнова / Елизавета Мартинес Карденас, Марина Дровосекова.

Режиссер: Юрий Бутусов, Художник: Александр Шишкин, Балетмейстер: Николай Реутов, Художник по свету: Анатолий Кузнецов,