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Звезды балета на концерте «Etoile Ballet Gala»

Русский TVNET
Фото: Etoile Ballet Gala in Riga/facebook

7 мая в Латвийской национальной опере пройдет концерт «Etoile Ballet Gala», в котором примут участие солисты из Франции, Дании, Бельгии, Великобритании и Чехии. В программе концерта - классика и современный танец.

Зрители смогут увидеть отрывки из балетов «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Арлекинада», «Раймонда», а также номера современной хореографии.

В концерте примут участие солисты из разных стран: Элизабетта Форменто, Алессанрдо Кагеджи, Вирага Шоти, Золтан Чере, Ульви Азизов, Холли Дорджер.

Подробнее о программе концерта читайте здесь >>>

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