Звезды балета на концерте «Etoile Ballet Gala»

7 мая в Латвийской национальной опере пройдет концерт «Etoile Ballet Gala», в котором примут участие солисты из Франции, Дании, Бельгии, Великобритании и Чехии. В программе концерта - классика и современный танец.
Зрители смогут увидеть отрывки из балетов «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Арлекинада», «Раймонда», а также номера современной хореографии.
В концерте примут участие солисты из разных стран: Элизабетта Форменто, Алессанрдо Кагеджи, Вирага Шоти, Золтан Чере, Ульви Азизов, Холли Дорджер.