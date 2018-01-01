Новая эротика и новый шик: открывается Рижский фотомесяц

7 мая в Латвийской национальной библиотеке выставкой «Культуризм» открывается фестиваль «Рижский фотомесяц 2018». В его программе: латвийские и международные выставки на темы современной телесности, нового шика и новой эротики. Помимо выставок публику ждут лекции, мастер-классы, презентации портфолио.

Выставка «Культуризм» объединила фотографии, скульптуры и инсталляции, посвященные взаимосвязи физического и духовного в человеке. Культуризм художники рассматривают как культурное явление, берущее начало еще во времена Древнего Рима, как попытку приблизиться к божественным пропорциям античных скульптур. Целая серия работ посвящена современным проявлениям темы телесности - от золотой эры Арнольда Шварценнегера до новых мифов о женской силе и мужской хрупкости.

Центральным событие фотомесяца станет стартующая 9 мая в Рижском доме конгрессов международная выставка «Новый шик», посвященная роли фотографии в эпоху постправды. Кураторы Арнис Балчус и Алнис Стакле отобрали для нее работы художников из Скандинавии, России и стран Балтии, в которых рассматриваются темы идентичности, сексуальности, стиля жизни, самопрезентации, частного и публичного пространства.

С 10 мая в Рижском музее фотографии будет открыта выставка «Шерсть и шелк. Новая эротика». Художники из разных стран дают современные интерпретации фалоцентричного представления о сексуальности и переосмысливают привычные стереотипы об эротике.

Не равнодушны к провокационным темам и другие участники фестиваля. Экспозиция «Раненые» Кристиана Бректе посвящена брутальной военной иконографии. Современный вандализм в его коммерческих проявлениях, анонимность художников-граффитистов как торговый знак - на эти темы размышляет в своих работах рижский уличный художник VOUR. Графический дизайнер Сандийс Рулюкс (серия работ «Воздух») обращается к теме банального и интимного в жизни современной молодежи. Выставка Self Publish Riga посвящена фотограммам и самиздату.

Полная программа мероприятий здесь