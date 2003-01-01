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Латвийский хореограф Айвар Лейманис поставил балет «Корсар» в Хорватии

Русский TVNET
Айварс Лейманис и Элза Леймане | Фото: Фото из архива Айвара Лейманиса

Художественный руководитель Латвийского национального балета Айвар Лейманис поставил в Национальном театре Сплита балет Адольфа Адана «Корсар». Лейманис перенес на сцену хорватского театра постановку, созданную в ЛНО в 2003 году.

«Основываясь на хореографии Мариуса Петипа, Лейманис представил балет «Корсар» в виде оживших картин, которые стали прекрасным обрамлением для достижений солистов», - пишет рецензент хорватской газеты «Slobodna Dalmacija».

Ассистентами латвийского хореографа в Хорватии стали Аиша Сила и Элза Леймане.

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