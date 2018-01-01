Рижский оперный фестиваль: от «Турайдской Розы» до «Хроник разврата»

С 6 по 17 июня пройдет Рижский оперный фестиваль. Его первая неделя будет посвящена современной латышской опере: в программе — «Турайдская Роза» Зигмара Лиепиньша, «Замурованные» Эрика Эшенвалдса, «Валентина» Артура Маскатса и «Даука» Андриса Дзенитиса. Затем настанет черед новых постановок: если вы еще не видели «Хроники разврата» Игоря Стравинского, «Турандот» Джакомо Пуччини и «Дона Паскуале» Гаэтано Доницетти, самое время наверстать упущенное.

Фестиваль начнется 6 июня оперой Эрика Эшенвалдса на либретто Инесе Зандере «Замурованные» с Марисом Сирмайсом за дирижерским пультом и солистами Ингой Шлюбовской-Канцевичей, Раймондом Браманисом, Лаурой Грецка и Янисом Апейнисом в главных ролях.

Современная история о строительстве библиотеки обретает черты легенды с элементами мистики. Речь в спектакле идет о сакральной жертве, без которой невозможно создать что-либо величественное.

Истоки этой легенды можно найти в фольклоре разных народов Европы, а дополняют ее удивительные истории наших современников. Герои оперы — люди искусства и каменщики, библиотекари и политики, разрывающиеся между любовью и предательством, верой и чувством долга.

8 июня услышим оперу «Даука» молодого талантливого композитора Андриса Дзенитиса. Даука — восторженный и трагичный искатель приключений, уже не наивный ребенок, а взрослый человек в духовных поисках, удалившийся от общества материалистов. «Даука - не сумасшедший, а чрезвычайно любопытный и одаренный человек - исследование мира приносит ему экстатическое счастье. Но его поиски все более резко конфликтуют с меркантильным сообществом. Он становится трагическим героем, отчаянно ищущим способы преодоления жизненных ограничений....», — рассказывает либреттист Карлис Вердиньш. В ролях заняты Арманд Силиньш, Иева Парша, Карлис Саржантс, за дирижерским пультом — Айгар Мери.

Сцена из оперы "Турайдская Роза" FOTO: Пресс-фото

9 июня программу фестиваля продолжит опера Зигмара Лиепиньша «Турайдская Роза» с Лаурой Тейване, Янсом Апейнисом, Даной Брамане, Кришьянисом Норвелисом и Раймондом Браманисом в главных ролях. Трагическая легенда o событиях 1620 года в Турайде, о прекрасной дочери дворцового писаря Майе, выбравшей смерть во имя любви, известна в Латвии, наверное, каждому.

Композитор Зигмар Лиепиньш, режиссер Инара Слуцка и дирижер Мартиньш Озолиньш представили новую, оригинальную интерпретацию легенды о «Турайдской Розе».

10 июня вас ждет знакомство с оперой известного латышского композитора Артура Маскатса «Валентина», посвященной латвийскому киноведу Валентине Фреймане (1922-2018), чья биография тесно связана с драматичными событиями истории Латвии и Европы. Детство Валентина Фреймане провела между Ригой и Берлином, её отец был юристом берлинской киностудии UFA, а мать — рижской светской дамой. Родители Валентины и ее муж стали жертвами холокоста, сама она чудом спаслась и пряталась от нацистов до самого окончания Второй мировой.

Сцена из оперы "Валентина" FOTO: Пресс-фото

«Самые драматичные моменты судьбы Валентины совпали со знаковыми событиями истории 20-го века: потерей Латвией независимости, когда нужна была крепкая духовная сила, чтобы выжить физически и морально. Однако в опере представлена не только политика: все события пронизывает яркая любовная линия и глубокие чувства», — рассказывает композитор Артур Маскатс. Режиссер постановки — Виестурс Кайришс, сценограф и худоджник по костюмам — Иева Юрьяне, за дирижерским пультом — Нормунд Вайцис. Титульную партию исполнит Кристине Гайлите.

Начиная с 13 июня вы сможете познакомиться с новинками репертуара ЛНО. Первой в списке идет опера Игоря Стравинского «Хроника разврата» в провокационной, гротескной постановке Марго Залите. Партию главного героя Тома Рэйквела, заполняющего внутреннюю пустоту, предаваясь разным порокам, исполнит приглашенный тенор Питер Керк. Ему будут аккомпанировать солисты ЛНО Рихард Мачановскис и Инга Шлюбовска-Канцевича. За дирижерским пультом — Янис Лиепиньш.

14 июня вниманию зрителей будет предложена новая интерпретация оперы «Турандот», поставленной на сцене ЛНО в 1973 году. Красочное зрелище в постановке Эдгара Вардауниса погрузит вас в сказочную атмосферу древнего Китая. А сюжет и музыка заставят трепетать сердца:

появится ли храбрец, которому удастся угадать три загадки прекрасной, но холодной китайской принцессы Турандот, готовой послать на смерть каждого, кто рискнет превзойти ее в хитрости?

Главные партии исполняют Сандра Янушайте, Сергей Поляков, Дана Брамане и Роман Полисадов.

15 июня вас развеселит комическая опера Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале», шедевр бельканто в постановке итальянского режиссера Джорджо Корсетти. История о брачной афере, в которую доктор Малатеста втягивает богатого старика Дона Паскуале, устраивая его фиктивный брак с веселой вдовой Нориной — это синтез прекрасной музыки бельканто с сюрреалистическим видеорядом, придающим сюжету дополнительное фантазийное измерение. В ролях — Инга Шлюбовска-Канцевича, Кришьянис Норвелис, Тансел Акзейбек и Янис Апейнис. Дирижер — Мартиньш Озолиньш.

17 июня фестиваль завершится грандиозным Гала-концертом с участием приглашенных солистов Виды Микневичуте, Олеси Петровой, Павела Черноха, Тансела Акзейбека, Леви Секхапана, Ираклия Кахидзе и Игоря Головатенко и солистов ЛНО Инги Шлюбовски-Канцевичи и Рихарда Мачановскиса. В программе — фрагменты из опер Верди, Пуччини, Доницетти, Россини, Чайковского, Гуно, Бизе, Зигмара Лиепиньша и других композиторов.