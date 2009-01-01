Это просто космос! Уникальное шоу австралийского цирка в Риге

С представлением «Просто космос» в Ригу пожалуют звёзды австралийского цирка – труппа Gravity and Other Myths. Семь профессиональных акробатов исполнят под живую музыку трюки, которые расширят ваши представления о физических возможностях человека. Шоу, приуроченное к 130-летию Рижского цирка, покажут в Рижском русском театре им. Михаила Чехова 5 и 6 сентября.

В представлении не используется грим, искусственное освещение, в нем нет лишней театральности. Она и ни к чему, когда на глазах у зрителей акробаты творят невероятное.

Мартиньш Киберс, художественный директор Рижского цирка: «Австралийский цирк славится традициями и мастерством артистов. Представление, приуроченное к 130-летнему юбилею Рижского цирка, подтверждает, что человеческое тело и его физические возможности способны вызывать восхищение и эстетическое переживание. Как зритель могу сказать, что лучше всего шоу характеризует его название – это просто космос!».

Gravity and Other Myths – всемирно признанная австралийская цирковая труппа, основанная в 2009 году в Аделаиде. Первое представление труппы – «Freefall» – с успехом гастролировало по Австралии, получило множество наград, было названо лучшим цирковым представлением 2010 года. Премьера второго спектакля «Просто космос» состоялась в 2013 году на фестивалях «Adelaide Fringe» и «Edinburgh Fringe». Зрители были в восторге. Критики тоже: «Настоящий цирк 21-го века», «Представление, в прямом смысле слова, захватывающее дух», «Хватка достойная Cirque du Soleil» - писали о шоу.

FOTO: Пресс-фото

С тех пор «Просто космос» показали в 14 странах на шести континентах, шоу снискало множество наград, в том числе Theaterspektakel Audience Prize в 2016 году, Австралийскую танцевальную награду за лучший физический театр в 2015 году, приз Green Room в 2015 году и звание Лучшего циркового представления на фестивале Fringe в Аделаиде в 2014 году.

Билеты доступны в сети bilesuserviss.

Подробная информация о цирке здесь