Концерт в Межапарке: просят теплее одеться и приходить заранее

«Опыт вчерашней попытки генеральной репетиции свидетельствует, что посетители относительно мало используют возможность приходит на Большую эстраду Межапарка вовремя. Поэтому мы рекомендуем всем, кто сегодня посетит концерт, явиться в Межапарк уже к 19 часам, чтобы своевременно пройти на территорию и занять свои сиденья. И мы со своей стороны произвели оперативные изменения, чтобы попадание зрителей на территорию происходило быстрее», - заявила исполнительный директор Праздника песни и танца Эва Юхневича.

Участники заключительного концерта смогут попасть на территорию Большой эстрады уже с 16 часов. В связи с тем, что вечером температура воздуха ощутимо понизится и концерт завершится в полночь, организаторы праздника рекомендуют одеться соответственно погоде и взять с собой теплые куртки и пледы.

Напомним, вечером в воскресенье концертом «На звездном пути» завершится XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца. Прозвучат композиции Язепа Витолса, Эмила Дарзиньша, Эмиля Мелнгайлиса, Алльфреда Калниньша, Петериса Барисонса, Луции Гаруты, Раймонда Тигулиса, Валтса Пуце, Эрика Эшенвалдса и других композиторов, а также обработки народных песен и произведения для духового оркестра.

В концерте примут участие около 18 тысяч человек — хоры, солисты, духовые оркестры, фольклорные ансамбли, танцевальные коллективы.