Праздник песни и танца завершается концертом «По звездному пути»

Заключительный концерт праздника художественно запланирован как путешествие «По звездному пути» через повороты и перекрестки судеб, историй, поколений и природы, чтобы в конце по «Млечному пути» вернуться домой. Каждый из «поворотов» концерта или частей представляет собой самые значимые песни различных времен, самые яркие работы латышской профессиональной хоровой музыки.

На концерте звучат песни Язепа Витолса, Эмила Дарзиньша, Эмиля Мелнгайлиса, Алльфреда Калниньша, Петериса Барисонса, Луции Гаруты, Раймонда Тигулиса, Валтса Пуце, Эрика Эшенвалдса и других композиторов, а также обработки народных песен и произведения для духового оркестра. Всего выступают примерно 18 тыс. певцов.

Как уже писал Русский TVNET, даже за мгновение до начала заключительного концерта Праздника песни и танца «На звездном пути» интересующиеся не теряли надежд заполучить билеты.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, люди активно искали билеты как в интернете, так и у мест проведения мероприятий.

На территории Межапарка несколько человек с плакатами информировали посетителей о желаемом количестве билетов. Люди хотели купить по четыре и даже пять билетов. Примечательно, что билетами интересовались не только жители Латвии, но и иностранцы. Люди были готовы отдать за билеты больше их реальной цены.

Торговали билетами сегодня и в социальных сетях - за несколько минут за ними выстраивалась очередь из десятков человек. Билеты в соцсетях продавали как по себестоимости, так и с различной наценкой.