С 7 по 16 марта в Риге пройдут ставшие уже традиционными Дни Казиника. Программа дней каждый год пополняется новыми мероприятиями. В этом году это - международный конкурс инструменталистов и вокалистов «Восходящие Звезды 2017», несколько концертов с участием Михаила Светлова, Андрея Чистякова, Дайниса Медяникса, Станислава Соловьева, ночная мистерия «Безумные гении», а также другие события для профессионалов и поклонников классической музыки и Михаила Казиника.

«Каждый год нашего сотрудничества приносит новые идеи, новые впечатления, новые свершения, - рассказывает организатор Дней Казиника в Риге, продюсер Галина Полторак.

– Наш конкурс «Восходящие Звезды» стал заметным событием не только для Латвии, но и для молодых исполнителей из Израиля, России, Англии, Казахстана, Литвы, Эстонии, США, Китая.

И большая заслуга в этом нашего патрона, музыковеда высшей категории, просветителя и великого энтузиаста своего дела - Михаила Казиника. И не только музыкой ограничивается его деятельность. Идея школы будущего постепенно находит отклик в России, а также у нас в Латвии в школе «Exupery».

Главным событием Дней Казиника станет Международный конкурс «Восходящие Звезды 2017», который собирает талантливых вокалистов и музыкантов из Латвии и других стран. Конкурсные туры пройдут с 9 по 11 марта в Реформаторской церкви (ул.Марсталю, 10).

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К участию приглашаются дети и молодежь до 30 лет, солисты и группы в номинациях классическая музыка и академический вокал. Регистрация участников уже идет на сайте www.ict-stars.eu и по телефону +371 28 491 488.

Победители и лучшие конкурсанты получают шанс участия в мероприятиях Михаила Казиника за пределами Латвии, возможность участия в больших музыкальных проектах фонда Владимира Спивакова.

Жюри представляют известные музыканты и деятели культуры: Михаил Светлов (бас, Нью-Йорк, США), Станислав Соловьев (ф-но, Санкт-Петербург, Россия), Дайнис Калнс (основатель и президент оперного фестиваля в Сигулде, Латвия), Андрей Чистяков (скрипка, Москва, Россия), Илья Райхлин (ф-но, Израиль), Борис Аврамец (историк музыки, Латвия) и Ата Светлова (арфа, США).

Михаил Казиник всегда готовит для Риги особенные концерты. В этот раз зрителей ждут три незабываемых музыкальных встречи, в которых он сумеет духовно настроить человека на ту волну, на то излучение, которое исходит от творений искусства: поэзии, музыки, литературы.

7 марта в 19.00 в Малой Гильди (ул. Амату 5) состоится концерт «Ваш Сергей Рахманинов». Поет солист Метрополитен Опера и Большого Театра, номинант премии Грэмми, лауреат международных конкурсов Михаил Светлов, бас (США), аккомпанирует лауреат конкурса им. Чайковского Станислав Соловьев, фортепиано (Россия). Станислав также исполнит прелюдии Рахманинова. Программа концерта «Ваш Сергей Рахманинов» составлена из известных и редко исполняемых романсов великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Вступительное слово маэстро Михаила Казиника.

11 марта в 19.00 в Реформаторской церкви (ул.Марсталю, 10) в концерте «Из Зальцбурга в Париж» выступят Дайнис Медяникс, скрипка (Латвия-Германия) и Станислав Соловьёв, фортепиано (Россия).

В концерте будут звучать знаменитейшая соната для скрипки и фортепиано Сезара Франка, а также сонаты для скрипки и фортепиано Моцарта и Шумана. Слушателям будет предоставлена возможность совершить уникальное путешествие из Австрии в Германию, а затем во Францию, окунуться в изысканный мир Венского классицизма, почувствовать самобытность стиля музыки Шумана и насладиться экспрессией музыкального языка Франка. Вступительное слово маэстро Михаила Казиника.

10 марта в 20.00 в Торнякалнской церкви (ул.Торнякална 3/5) нас ждет феерическая ночная мистерия Михаил Казиника «Безумные гении». Мог ли бы мир существовать без музыки Шумана, Листа, Паганини и картин Ван-Гога, Эль Греко, Гогена.

Михаил Казиник и его гости Михаил Светлов (бас, США), Андрей Чистяков (скрипка, Россия), Станислав Соловьев (ф-но, Россия), Лариса Царькова и Ингуна Гринберга (орган, Латвия) будут искать ответы в этом театрально-музыкальном действе.

12 марта в 15.00 в школе Exupery (Jauna 8, Piņki, Babites pagasts) состоится гала-концерт «Восходящие Звезды 2017», в котором примут участие победители конкурса и члены жюри. Это особенное событие для всех конкурсантов. Для многих оно станет первым ярким профессиональным опытом.

С 13 по 16 марта Михаил Казиник по приглашению школы «Exupery» проведет творческий семинар для педагогов школы. Семинар посвящен методике, разработанной Михаилом Казиником, как часть образовательного процесса «Школы будущего».

Запись на семинар по телефону +371 29 137 427.

Михаил Казиник — искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ, режиссер и один из самых эрудированных людей нашего времени. В 2005 году был приглашен музыкальным экспертом Нобелевского концерта в Стокгольме. С 2006 - член Славянской академии литературы и искусства, почётный доктор РИСЕБА, Член международной ассоциации писателей и публицистов. Записал более ста программ об искусстве для ТВ-канала «Дождь».

В мастерской питерского документалиста Игоря Шадхана снял более 60 фильмов о мировой культуре. С концертами-лекциями объездил почти весь мир. Встреча с ним, без преувеличений, буквально переворачивает весь мир - и внутренний и внешний.

Когда он стремительно выходит на сцену, начинает говорить или играть – в зале не остаётся ни одного человека, который не был бы захвачен его ураганной энергией.

Организатор фестиваля: Международный центр талантов. Все билеты на мероприятия можно приобрести в кассах Bilesuserviss и по тел: +371 28 491 488.