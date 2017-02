Латвию на «Евровидении» представит Triana Park

В воскресенье, 26 февраля, состоялся финал вокального конкурса Supernova, в рамках которого латвийские зрители выбрали самого достойного представителя страны, который уже в мае отправится на «Евровидение-2017». Победителем национального отбора стала группа Triana Park.

За право представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве также боролись Санта Данелевич с песней Your Breath, The Ludwig с I’m In Love With You и группа My Radiant You с композицией All I Know.

Реклама

В решающий вечер кресла жюри Supernova заняли выдающиеся латвийские музыканты: ударник группы Prāta vētra Каспарс Рога, представитель MicRec Гунтарс Рачс, победительница «Евровидения-2002» Мария Наумова и певец Интарс Бусулис. Все они говорили напутственные и ободряющие слова, а судьбу финалистов решило зрительское голосование.

-->



































Aizvērt «Triana Park» на Supernova 2017 Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency Picture Agency







Финал международного вокального конкурса «Евровидение-2017» пройдет 13 мая в Киеве. Латвия примет участие в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.

Напомним, в этом году активность латвийских исполнителей была особенно высока. Заявки на участие в конкурсе Supernova подали 89 исполнителей, а на рассмотрение жюри было прислано 168 композиций.

Еще по этой теме