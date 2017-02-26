Латвию на «Евровидении» представит Triana Park

В воскресенье, 26 февраля, состоялся финал вокального конкурса Supernova, в рамках которого латвийские зрители выбрали самого достойного представителя страны, который уже в мае отправится на «Евровидение-2017». Победителем национального отбора стала группа Triana Park.
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За право представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве также боролись Санта Данелевич с песней Your Breath, The Ludwig с I’m In Love With You и группа My Radiant You с композицией All I Know.
В решающий вечер кресла жюри Supernova заняли выдающиеся латвийские музыканты: ударник группы Prāta vētra Каспарс Рога, представитель MicRec Гунтарс Рачс, победительница «Евровидения-2002» Мария Наумова и певец Интарс Бусулис. Все они говорили напутственные и ободряющие слова, а судьбу финалистов решило зрительское голосование.
Финал международного вокального конкурса «Евровидение-2017» пройдет 13 мая в Киеве. Латвия примет участие в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.
Напомним, в этом году активность латвийских исполнителей была особенно высока. Заявки на участие в конкурсе Supernova подали 89 исполнителей, а на рассмотрение жюри было прислано 168 композиций.Еще по этой теме