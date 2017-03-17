Интарс Бусулис резко высказался о дне легионеров

Накануне, 16 марта, известный латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис высказал свое мнение о поздравлении Национального объединения с днем легионеров, опубликовав короткий, но красноречивый пост в микроблоге. Позже Бусулис объяснил, с чем связано его отношение к памятным дням в истории Второй Мировой войны.

Каждый год события 16 марта в Риге вызывают ожесточенные споры не только в нашей стране, но и во всем мире. Накануне Интарс Бусулис решил выразить свое отношение к происходящему, отвечая на поздравление Национального объединения с днем легионеров. Для этого он разместил пост в Twitter, обращенный к партии.

«Ну что, ТБ/ЛННК? Как день прошел? Немного голова от вас болит, но это ОК», - написал артист в микроблоге, добавив в свой комментарий хэштег #Loshi (лохи – Прим. Ред.).

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Фото: Скриншот Twitter

Позже комментарий был удален.

Затем артист разместил другое сообщение, уже в Facebook, связанное с памятными днями в истории Второй Мировой войны. Бусулис написал, что ему стыдно за эту войну, при этом тень сомнения падает на всех ее участников, которые были частью преступлений, в результате которых погибла 1/4 населения планеты.

«Сомнения... Не верю никому, ни советскому солдату, ни латвийскому легионеру... То, что он сделал или не сделал, он никогда не скажет и мы никогда не узнаем... Морили голодом, стреляли, депортировали как фашисты, так и коммунисты... Ничего не хочу слышать по радио, видеть в интернете и ТВ... Но это нереально... В эти дни надо скорбить», - задумался Бусулис.

Интарс рассказал, что не знает и знать не хочет, что делали во время войны его деды. Певец указал, что дело не в незнании истории, а в том, что он не верит в ее подлинность.

Под публикацией тут же стали оставлять свои комментарии подписчики музыканта, также в дискуссию вступил Лаурис Рейникс.

«Точно не хочешь ничего знать? Это уже политика самообмана - ничего не хочу видеть, слышать и знать.

Только узнавая и понимая прошлое можно смотреть вперед и делать все для того, чтобы такое больше не повторилось. Интерпретации истории отличаются, как известно. А кому верить - ты выбираешь сам», - рассудил Рейникс.

В заключении Интарс Бусулис отметил, что все уже все сказали. Позже и этот пост был удален из сети.





























































































Aizvērt Интарс Бусулис презентовал новый альбом Nākamā pietura Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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