ФОТО: Певица Амината впервые показала маму

Участница международного вокального конкурса «Евровидение-2015» от Латвии и полуфиналистка российского шоу «Голос» 24-летняя певица Амината Савадого впервые вышла в свет в сопровождении своей мамы.

Исполнительница отличается экзотической для наших краев внешностью, которую унаследовала от отца - уроженца африканского континента, страны Бурки-на-Фасо. Родительница Аминаты родилась и проживает в Латвии.

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В одном из интервью певица рассказала о своем происхождении.

«Русский - мой родной язык. У меня бабушка из России, а дедушка из Латвии. Дома они говорят по-русски. И моя мама, соответсвенно, тоже. Во мне намешана Африка, так как папа из Бурки-на-Фасо. По папиной линии у меня большая семья. У моего дедушки пять жен было. Я бы хотела туда съездить и узнать тех родственников, которые у меня там есть", - поделилась Амината своей историей.

Амината с мамой. Фото: TVNET

На красной дорожке вместе с мамой Амината Савадого появилась в один из дней Riga Fashion Week.

































Aizvērt Сольный концерт Аминаты Red Moon в Palladium Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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